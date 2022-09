L’ancien ministre en chef de l’Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, a dû arrêter son convoi après qu’un éléphant est soudainement apparu devant sa voiture et a commencé à le poursuivre. L’ancien CM a dû escalader des rochers pour sauver sa vie. L’incident s’est produit alors que Rawat venait de Pauri à Kotdwar, en empruntant la route Kotdwar-Dugadda mercredi entre 17h et 18h. Pendant un certain temps, l’ancien CM était assis dans son véhicule. Cependant, lorsque l’éléphant a commencé à se diriger vers son véhicule, toutes les personnes ont dû quitter leur véhicule et gravir la montagne. Une vidéo de la même chose a frappé Internet et devient maintenant virale.

Selon Times Now, il y avait aussi un embouteillage sur l’autoroute. Le personnel forestier s’y est précipité dès qu’il a appris la même chose. Il a ensuite tiré en l’air et, d’une manière ou d’une autre, a chassé l’éléphant du chemin. “#Uttarakhand: Elephant est venu devant le convoi de l’ancien ministre en chef #TrivendraSinghRawat sur le chemin de Kotdwar et Pauri, Rawat se cachant dans les collines pour sauver sa vie”, lit-on dans la légende de la vidéo. Regarde:

#Uttarakhand: Elephant est venu devant l’ancien ministre en chef #TrivendraSinghRawat‘s convoi sur le chemin de Kotdwar et Pauri, Rawat se cachant parmi les collines pour sauver sa vie. pic.twitter.com/vrsMc4eUpB — Yazhini (@Yazhini_11) 15 septembre 2022

L’officier du champ de tir de Dugadda, Pradeep Dobriyal, a déclaré que la zone située entre les chutes de Kotdwar et de Dugadda se situe dans la zone du couloir des éléphants de Shivalik et c’est pourquoi les éléphants sortent souvent sur l’autoroute.

Pendant ce temps, dans un autre incident étrange, un éléphant est entré dans l’école publique de l’armée à Narengi, Guwahati. Une vidéo, qui a été capturée, montre la créature géante errant dans les couloirs de l’école. Il a fallu quelques heures au département des forêts pour repousser l’éléphant dans la jungle du sanctuaire de la vie sauvage d’Amchung, situé à proximité. Dans la vidéo, on peut voir l’éléphant errer dans les couloirs de l’école alors que quelques personnes tentent de l’éloigner.

L’heure de l’incident n’a pas été mentionnée. Cependant, en arrière-plan, on peut en entendre beaucoup parler, soulignant qu’il s’agissait d’heures de travail.

