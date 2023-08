L’ancien claviériste des Kinks, John Gosling, est décédé à l’âge de 75 ans

Les Kinks ont rendu hommage à leur ancien coéquipier John Gosling après sa mort à l’âge de 75 ans.

Les frères Ray et Dave Davies ont formé les Kinks dans les années 1960, Gosling rejoignant le groupe en 1970 en tant que claviériste.

Les Kinks ont annoncé la mort du musicien dans une déclaration publiée sur leur page de médias sociaux, qui disait : « Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de John Gosling. Nous adressons nos condoléances à la femme et à la famille de John.

Le chanteur principal Ray Davies a rendu hommage à son ami et ancien membre du groupe et a déclaré: « Condoléances à sa femme, Theresa, et à sa famille. Repose en paix mon cher John.

Le guitariste principal du groupe, Dave Davies, a également présenté ses condoléances en disant : « Je suis consterné, profondément bouleversé par le décès de John Gosling.

« Il a été un ami et un contributeur important à la musique des Kinks pendant son séjour avec nous.

« Sincères condoléances à sa femme et à sa famille.

« Je garderai toujours une affection et un amour profonds pour lui dans mon cœur. Un grand musicien et un grand homme.

Le batteur des Kinks, Mick Avory, a déclaré: « Aujourd’hui, nous avons perdu un cher ami et collègue, il était un grand musicien et avait un sens de l’humour fantastique … ce qui a fait de lui un membre populaire du groupe, il nous laisse de bons souvenirs . Que Dieu le bénisse … »

L’audition de Gosling pour le groupe était la session d’enregistrement de Lola , un morceau qui est allé au n ° 2 du classement des singles britanniques.

Le musicien a rejoint le groupe cinq ans après la tournée américaine qui a conduit la Fédération américaine des musiciens à interdire aux Kinks de se produire aux États-Unis pendant quatre ans.

Gordon Edwards a succédé à Gosling aux claviers, avant que Ian Gibbons ne rejoigne le groupe en 1979.

En 1994, Gosling est devenu un membre fondateur du groupe The Kast Off Kinks, qui comprend d’anciens membres du groupe Avory, Jim Rodford et John Dalton.

Gosling est resté dans le groupe jusqu’à sa retraite en 2008.

Les Kinks ont remporté le succès dans les charts avec trois singles n ° 1 au Royaume-Uni: You Really Got Me, Sunny Afternoon et Fated of Waiting for You.