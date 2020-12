Facebook

Le cinéaste russe Vitaly Mansky a été arrêté devant l’agence russe des services secrets FSB pour avoir brandi un caleçon bleu en signe de protestation contre l’intoxication présumée par l’agence Alexei Navalny. Le chef de l’opposition russe a été presque mortellement empoisonné lors d’un vol à destination de Moscou avec l’agent neurotoxique mortel que Novichok aurait planté dans ses sous-vêtements, selon une enquête conjointe de CNN et de Bellingcat.

Mansky, dont l’accès sans précédent au président russe Vladimir Poutine a donné le premier vrai regard sur ses rêves dictatoriaux, a été entendu dire: «C’est pour qu’ils soient propres. Je pense que tout doit être propre – conscience propre, sous-vêtements propres – c’est ma position civique »avant que la police ne l’arrête.

Le cinéaste de Poutine parle et révèle des images inédites de la montée au pouvoir du dirigeant russe

Dans un clip vidéo sorti le 21 décembre, Navalny a semblé surprendre le FSB en train de confesser la tentative d’assassinat. Il s’est fait passer pour un agent discutant de l’empoisonnement avec un officier du FSB qui semble admettre où l’agent neurotoxique a été implanté. On pensait auparavant que Navalny avait été empoisonné quand quelqu’un avait glissé la drogue dans son thé. Mais c’était en fait saupoudré sur ses sous-vêtements, selon l’aveu.

Le Kremlin a nié toute implication dans l’empoisonnement de Navalny et a qualifié la vidéo de «fausse» et de «provocation visant à discréditer l’agence». Le FSB a déclaré que la conversation téléphonique de Navalny avec l’agent « n’aurait pas été possible sans le soutien des services de renseignement étrangers. »

Mansky, 57 ans, a fondé le festival du film ArtDocFest et est le réalisateur du film Témoins de Poutine. La production du film, qui utilisait des images inédites de l’intérieur du Kremlin, représentait un risque énorme pour Mansky qui avait auparavant été employé pour réaliser des films de propagande pro-Poutine.

En 2018, Mansky a déclaré au Daily Beast qu’il avait quitté la Russie pour tenter de réduire son exposition aux représailles, mais il a déclaré qu’il était conscient qu’il pourrait un jour être ciblé par les voyous du FSB de Poutine. «J’essaie d’expulser ou de me débarrasser complètement de cette question – de ne pas y penser», dit-il.

L’histoire continue

Avec sa manifestation d’un seul homme mardi, l’ancien propagandiste de Poutine a apparemment décidé qu’il était resté assez longtemps dans l’ombre.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Daily Beast Membership: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.