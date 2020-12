Plus d’une décennie après sa séparation de Julianne Hough, chanteur Chuck Wicks met les pendules à l’heure sur la façon dont la fin de leur relation en 2009 s’est vraiment déroulée … et apparemment, ce n’était pas aussi rose que les deux le semblaient.

Sur l’épisode du 14 décembre de son podcast Parlez à Chuck, l’artiste « Stealing Cinderella » est devenu réel avec un invité Carly Pearce à propos de sa séparation d’avec Julianne, avec qui il a concouru sur Danser avec les étoiles en 2009.

Malgré la croyance populaire selon laquelle les deux se sont rencontrés lorsqu’ils étaient jumelés DWTS, ils se sont en fait réunis plus tôt, expliqua Chuck, quand ils partirent tous les deux en tournée avec Brad Paisley, Expliqua Chuck. Alors que les choses allaient bien dans leur vie professionnelle, leur romance n’était pas faite pour durer.

« Vous allez là-bas, nous aimons tous les deux la vie, nous sommes sur une bonne note parce que nous sommes tous les deux, nos carrières allaient bien. Vous savez, nous avons acheté une maison ensemble, avons fait toutes ces choses et puis vous êtes sorti de nulle part. découvrez qu’ils ne sont pas la personne que vous pensiez qu’ils étaient et que vous rompez. Et puis j’ai dû … tout le monde veut savoir pourquoi », a-t-il expliqué. «Et, vous savez, je me suis retrouvé à faire un tapis rouge CMA et nous avons fait un pacte ensemble pour mentir, pour dire, non, nous voulions juste nous séparer, tout va bien. Ce n’était pas bien. le fan. »

Julianne et Chuck ont ​​haussé les sourcils lorsqu’ils ont été vus se tenant la main et paraissant amicaux dans les coulisses des CMA en novembre 2009, malgré des rapports indiquant que les deux s’étaient séparés et cherchaient à devenir propriétaire de la maison qu’ils avaient achetée ensemble trois mois plus tôt.