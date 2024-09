L’ancien choix de premier tour AJ Griffin envisage de se retirer du basket-ball, selon un rapport

AJ Griffin, le 16e choix au total en 2022 Projet NBA par les Hawks d’Atlanta envisage de se retirer du basket-ball, selon Shams Charania de l’AthleticGriffin a été échangé aux Rockets de Houston cette intersaison dans le cadre d’un accord qui a envoyé Nikola Durisic, 43e choix au total, aux Hawks. Selon Charania, Griffin et les Rockets se préparent à son départ du jeu.

Griffin, le fils de l’ancien entraîneur en chef des Milwaukee Bucks, Adrian Griffin, était un espoir remarquable au lycée. a été classé Il a été classé 12e prospect de sa catégorie par 247Sports et a fréquenté Duke pendant une seule saison. Il a marqué en moyenne 10,4 points par match alors que Duke a atteint le Final Four avant de perdre contre la Caroline du Nord. Il a participé à la NBA Draft à partir de là et a atterri à Atlanta.

Sa saison de recrue avec les Hawks a été prometteuse. Il a obtenu une moyenne de 8,9 points par match et a été titulaire à 12 reprises. Il a marqué 24 points, un sommet en carrière, à deux reprises au cours de ses deux premiers mois dans l’équipe. NBAet les six matchs au cours desquels il a marqué 17 points ou plus ont eu lieu en novembre ou décembre 2022. Ses performances ont cependant décliné par la suite et il n’a joué que 20 matchs lors de sa deuxième saison. À Houston, il aurait dû faire face à une bataille difficile pour gagner des minutes dans une équipe de jeunes très encombrée.

On ne sait pas combien de temps Griffin compte rester loin du sport. Il n’y a pas beaucoup de précédents en NBA pour un jeune joueur s’absentant pendant une longue période sans lien avec une blessure et revenant finalement à une carrière productive, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de rapport sur le fait de savoir si les parties concernées traitent cela comme une absence temporaire ou une retraite permanente. Pour le moment, du moins, il semble que Griffin va s’éloigner du sport dans un avenir proche.