L’ancien chef pâtissier du White Lily Diner ouvre une boulangerie d’inspiration rétro qui fait saliver

Les amateurs de friandises sucrées de l’est de Toronto ont de la chance puisqu’une ancienne pâtissière du White Lily Diner, reconnu par Michelin, s’est installée sur Gerrard Street – et elle a apporté avec elle ses gâteaux, tartes, pains et biscuits sous la forme d’Alice Marie Bakery & Coffee.

Situé au coin de l’avenue Logan, Alice Marie Bakery & Coffee s’approvisionne en produits et ingrédients locaux pour servir une sélection tournante de pâtisseries, de café et de salades et sandwichs du jour.

Alice Marie a débuté en tant que boulangerie à domicile, avec des visites régulières au restaurant récompensé par le Bib Gourmand et au Soul Chocolate. La propriétaire Rachelle Cornish a nommé l’entreprise en l’honneur de sa grand-mère qui a joué un rôle essentiel dans l’inculcation de sa passion pour la pâtisserie dès son plus jeune âge.

« Nous avons fait beaucoup de pâtisseries ensemble », raconte Cornish, qui précise que sa première machine à pain lui a été offerte par sa grand-mère au lycée. « Depuis, tout s’est passé comme ça et, en y repensant, j’ai réalisé que mon bonheur était de cuisiner avec elle. »

Aaron Hubley, qui a déjà travaillé comme chef de cuisine, directeur de restaurant et barista, se joint à Cornish. Ensemble, les deux hommes ont donné vie à leurs passions culinaires à Victoria, en Colombie-Britannique, et à Melbourne, en Australie, mais savaient que lorsqu’il serait temps d’ouvrir un restaurant, ils voulaient le faire en Ontario, où ils ont tous deux grandi.

« C’était vraiment important pour nous deux de rester dans l’East End parce que c’est là que nous vivons et nous aimons vraiment l’ambiance communautaire là-bas », explique Cornish.

« Lorsque nous avons ouvert cette boutique, nous avons constaté qu’il y avait tellement de visages familiers qui venaient et que nous connaissions beaucoup de gens, donc c’était vraiment une solution parfaite », ajoute Hubley.

Mais ce n’est pas n’importe quel endroit de l’East End qui a fini par attirer leur attention, mais plutôt le coin « de rêve » avec de grandes fenêtres des deux côtés du bâtiment donnant sur la rue et des sièges pour siroter ces lattes à emporter.

« Nous rêvions depuis longtemps de ce magasin de quartier », raconte Hubley.

Maintenant que la boulangerie et le café sont ouverts, Cornish and Hubley propose des saveurs saisonnières tournantes de produits « accessibles » avec lesquels vous avez grandi, des biscuits et des scones aux tartes, tartelettes et autres friandises sucrées. Il y a aussi toujours un gâteau vedette au menu pour que les clients puissent en prendre une part appétissante, ainsi que leur célèbre gâteau au chocolat Deep ‘N Nostalgic qui est toujours à gagner.

La boutique propose également un sandwich et une salade du jour qui changent au gré des saisons, préparés à partir du pain maison préparé quotidiennement – semblable à une focaccia – garni de produits frais de White Lily Farms.

« Leurs produits sont vraiment incroyables, alors nous essayons d’en utiliser autant que possible », explique Hubley.

Mais Alice Marie ne s’arrête pas là, car la boulangerie s’engage à soutenir d’autres fournisseurs de la communauté. Tous ses chocolats proviennent de Soul Chocolate, mais elle utilise également les marques de thé Pippins Tea Company et Subtext Coffee Roasters, toutes deux basées à Toronto. Parmi les autres produits provenant de partout au Canada, on trouve Silk Road Tea, Sheldon Creek Dairy, Phil & Sebastian Coffee Roasters et Quietly Coffee.

« Il s’agit de soutenir d’autres propriétaires d’entreprises de la communauté, mais cela contribue également à la qualité des aliments qui en sortent à la fin de la journée », explique Hubley. « Il n’est pas nécessaire de faire grand-chose lorsque l’ingrédient lui-même est déjà excellent. »

Certains produits, dont les thés, le café et le Soul Chocolate, sont disponibles en gros chez Alice Marie Bakery & Coffee. Bientôt, il y aura également des céramiques à vendre de Chloe Begg, l’artiste qui a créé certaines des tasses et des plats pour la boulangerie, afin que vous puissiez ramener un morceau d’Alice Marie chez vous.

Au cours des prochains mois, Alice Marie Bakery and Coffee s’agrandira pour offrir plus que du gâteau à la part. Les clients pourront commander un gâteau de saison entier pour des occasions spéciales et des célébrations. Ceux qui attendent avec impatience un gâteau complet peuvent s’inscrire à la liste de diffusion des gâteaux à l’adresse www.alicemarie.ca être le premier informé.