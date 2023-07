L’ancien chef espion vénézuélien nie avoir fait passer plus de 6 tonnes de cocaïne au Mexique et aux États-Unis

Le major-général à la retraite Hugo Carvajal du Venezuela, un proche confident du défunt président socialiste du pays, Hugo Chávez, a plaidé non coupable des accusations de trafic de drogue devant un tribunal de Manhattan jeudi.

Carvajal, 63 ans, est accusé d’avoir introduit en contrebande 12 300 livres (6,15 tonnes) de cocaïne au Mexique à bord de son jet privé en 2006.

L’avocat américain Damian Williams a accusé Carvajal de « [importing] poison aux États-Unis » dans un communiqué, citant les « tonnes de drogues potentiellement mortelles » que Carvajal aurait acheminées au Mexique.

Le général de division à la retraite Hugo Carvajal, 63 ans, a accepté lors d’une première comparution devant le tribunal fédéral de Manhattan de rester derrière les barreaux pendant que ses avocats préparent une proposition de libération sous caution à présenter au juge qui traitera son affaire. Les procureurs veulent qu’il reste derrière les barreaux.

Carvajal, vêtu d’une chemise blanche et d’un pantalon beige, n’a pas parlé pendant la brève procédure judiciaire, sauf pour reconnaître qu’il comprenait ses droits et qu’il pouvait entendre un interprète.

« Parfaitement », a-t-il dit par l’intermédiaire de l’interprète en réponse à la question de savoir s’il pouvait entendre l’homme à travers ses écouteurs.

Carvajal a été amené aux États-Unis mercredi pour faire face à des accusations de complot de narco-terrorisme, d’armes à feu et de trafic de drogue.

Les procureurs allèguent qu’il a utilisé ses hautes fonctions pour coordonner la contrebande d’environ 12 300 livres de cocaïne à bord d’un jet privé du Venezuela au Mexique en 2006. S’il est reconnu coupable de toutes les accusations, Carvajal encourt une peine minimale obligatoire de 30 ans et jusqu’à la prison à vie.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué que Carvajal avait abusé de son autorité en tant que directeur de l’agence de renseignement militaire du Venezuela de 2004 à 2011 « pour importer du poison aux États-Unis » sous la forme de « tonnes de drogues potentiellement mortelles ».

L’administrateur de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, Anne Milgram, a déclaré dans un communiqué de presse qu’il « avait exploité sa position à des fins personnelles ».

En dehors du tribunal, son avocat, Zachary Margulis, avait beaucoup à dire sur son client, qui a conseillé Chavez pendant plus d’une décennie avant de rejeter le successeur trié sur le volet de Chavez, Nicolás Maduro, et de se ranger du côté de ses adversaires soutenus par les États-Unis.

Margulis a décrit l’accusation américaine comme ne ressemblant à aucune autre, affirmant qu’il n’avait été informé d’aucune preuve telle que des SMS, des e-mails, des conversations sur écoute, des enregistrements d’appels de prison, des vidéos de surveillance ou des preuves physiques liées à son client.

Et il a dit qu’il était inhabituel dans une affaire de trafic de drogue qu ‘ »il n’y ait aucune preuve de richesse inexpliquée ».

« Il est catégoriquement innocent de ces accusations », a-t-il déclaré. « Le général Carvajal a hâte de combattre ces accusations scandaleuses devant un tribunal devant un jury américain impartial. »

Margulis, debout devant le palais de justice à côté de l’avocate de la défense Tess Cohen, a déclaré que les procureurs avaient construit leur dossier « entièrement sur des déclarations fausses et non corroborées de trafiquants de drogue désespérés et d’anciens responsables vénézuéliens corrompus avec des rancunes personnelles et professionnelles contre le général Carvajal ».

L’extradition de Carvajal vers les États-Unis a été longtemps retardée, plus récemment par des appels. Arrêté pour la première fois en Espagne en 2019, il a disparu pendant deux ans sous caution après avoir appris que le tribunal national espagnol était sur le point de statuer sur son extradition. Il a été repris en septembre 2021.