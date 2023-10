L’ancien chef du renseignement d’un pays de l’OTAN dénonce les accusations de trahison « insensées »

L’ancien chef du renseignement extérieur danois, Lars Findsen, a été inculpé aux côtés de l’ancien ministre de la Défense

L’ancien chef du renseignement danois Lars Findsen et l’ancien ministre de la Défense Claus Hjort Frederiksen ont parlé pour la première fois de l’affaire pénale ouverte contre eux par les procureurs danois. Les deux anciens responsables ont été arrêtés l’année dernière pour trahison d’État.

Dans une interview accordée au Guardian publiée lundi, les deux anciens responsables ont insisté sur leur innocence. Findsen a décrit les accusations portées contre lui comme « complètement fou, » tandis que Frederiksen affirmait que l’affaire était une « canular » et a suggéré que c’était politiquement motivé.

Les procureurs ont accusé les anciens hauts fonctionnaires d’avoir divulgué des secrets gouvernementaux classifiés. Findsen doit être jugé cet automne pour avoir prétendument divulgué des secrets d’État à plusieurs personnes, dont des journalistes, sa petite amie et des parents proches comme sa mère de 84 ans.

L’accusation a fondé ses allégations sur une série de conversations que Findsen a eues et qui ont été enregistrées sur des appareils d’écoute cachés chez lui. L’ancien chef des services de renseignement a déclaré au Guardian qu’il avait été stupéfait d’apprendre que des espions des services de renseignement intérieurs danois avaient mis son téléphone sur écoute et connecté sa maison comme s’il était un terroriste présumé ou un agent étranger ennemi.

« C’était la chose la plus choquante » il a dit au point de vente. « S’asseoir et regarder votre vie transformée en rapports de police rédigés à partir d’enregistrements de surveillance. » Findsen a noté que les enregistrements incluaient ses conversations avec ses enfants à leur retour de l’école et d’autres aspects de sa vie familiale quotidienne.

L’ancien chef de la défense Frederiksen a été arrêté pour avoir prétendument divulgué des informations classifiées lors d’une série d’apparitions dans les médias. L’ex-ministre a nié avoir révélé des secrets et a souligné que les informations qu’il avait partagées étaient déjà du domaine public. Il a également accusé le gouvernement danois actuel de croire qu’un secret de polichinelle peut toujours être considéré comme un secret d’État.

Les informations qui auraient été divulguées par les deux anciens responsables se rapportent à un scandale qui s’est déroulé au Danemark il y a plusieurs années, lorsqu’un lanceur d’alerte a révélé que le Service de renseignement de la défense (FE), dirigé par Findsen, avait espionné illégalement des citoyens danois et des responsables étrangers. comme l’ex-chancelière allemande Angela Merkel sur ordre de la National Security Agency (NSA) américaine.

Les liens de la NSA avec les services de renseignement danois avaient déjà été suggérés par le lanceur d’alerte Edward Snoweden, qui a divulgué une multitude de documents classifiés en 2013 après avoir travaillé comme entrepreneur privé pour l’agence de renseignement américaine. Le rôle de Copenhague dans ce projet d’espionnage n’a toutefois été confirmé qu’après qu’un rapport des services de renseignement danois a été partagé avec les médias.