L’ancien chef du renseignement condamné à de la prison pour avoir expulsé des professeurs turcs, médecin en secret

Un tribunal a condamné mercredi l’ancien chef des services de renseignement du Kosovo à des peines de prison pour avoir expulsé secrètement cinq enseignants turcs et un médecin turc vers la Turquie.

Le tribunal de Pristina a condamné Driton Gashi, l’ancien directeur de l’Agence de renseignement du Kosovo, pour abus de fonction ou d’autorité et l’a condamné à une peine de prison de quatre ans et huit mois.

Une fois libéré, Gashi n’est pas autorisé à occuper des postes publics pendant quatre ans, a déclaré le tribunal.

Les six Turcs ont été arrêtés et leurs permis de séjour au Kosovo ont été révoqués en mars 2018 pour avoir prétendument constitué une menace pour la sécurité nationale. Gashi n’avait pas légalement prouvé qu’ils constituaient une menace, mais les avait expulsés avant que les accusations ne soient examinées par un tribunal.

Il n’a pas non plus informé à l’avance le Premier ministre, le président et le procureur général du pays de cette décision, comme l’exige la loi.

À leur retour en Turquie, les six ont été arrêtés et emprisonnés.

Au Kosovo, les enseignants ont travaillé avec des écoles appartenant à Fethullah Gulen, un religieux musulman basé aux États-Unis que le gouvernement du président turc Recep Tayyip Erdogan accuse d’avoir tenté un coup d’État militaire en juillet 2016.

Des dizaines de milliers de partisans présumés de Gulen ont été arrêtés ou ont perdu leur emploi en Turquie depuis le coup d’État manqué. Beaucoup ont clamé leur innocence. Gulen a nié que lui et ses partisans étaient derrière la tentative de renverser le gouvernement d’Erdogan.

Le Premier ministre kosovar de l’époque, Ramush Haradinaj, a déclaré que les expulsions vers la Turquie étaient une opération bilatérale des services de renseignement des deux pays.

Haradinaj a limogé Gashi et le ministre de l’Intérieur pour cette opération, la qualifiant de « violation de la hiérarchie décisionnelle » et de « précédent institutionnel qui ne devrait plus se reproduire à l’avenir ».

Des groupes de défense des droits, l’ambassadeur américain au Kosovo et des étudiants ont également critiqué ce qui est arrivé aux enseignants et au médecin turcs.

