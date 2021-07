L’ancien chef du Parti national libéral australien fustige ses collègues pour avoir abandonné les «valeurs australiennes fondamentales» pendant Covid-19

Newman a démissionné lundi, accusant le parti – qu’il a dirigé entre avril 2011 et février 2015 – d’avoir échoué « défendre nos valeurs fondamentales » pendant la pandémie de Covid-19, comme « responsabilité budgétaire, petit gouvernement, soutien aux petites entreprises », et « la défense de la liberté d’expression et de la liberté ».

« La goutte d’eau pour moi a été la destruction des moyens de subsistance, des emplois et des libertés des gens dans le cadre de la réponse musclée des gouvernements à COVID-19 à travers le pays », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que bien qu’il « est important pour assurer la sécurité des Australiens », il est « tout aussi important pour nous garder libres ».

« Nos gouvernements fédéral et étatique n’ont pas honoré l’esprit de liberté individuelle qui est au cœur non seulement des valeurs du Parti libéral, mais des valeurs australiennes au sens large », a-t-il ajouté. dit Newman.

Lors d’une apparition sur Sky News lundi, Newman a également accusé le Premier ministre Scott Morrison et d’autres « politiciens et bureaucrates » d’avoir « n’a ressenti aucune douleur » pendant la pandémie et a appelé le gouvernement à s’engager sur une date pour la réouverture des frontières et la levée des restrictions.

Newman a fait valoir que Morrison devrait fournir aux Australiens une date à laquelle tous ceux qui souhaitent un vaccin en auront reçu un et qu’à partir de cette date, la frontière devrait rouvrir, les blocages devraient prendre fin et les choses pourraient « revenir à la normale ».

Sur sa décision de quitter le Parti national libéral du Queensland – une coalition d’État des partis libéral et national au pouvoir – Newman a affirmé que le parti et le gouvernement n’étaient plus « en fait, je défends ce que je considère comme des valeurs australiennes fondamentales ».

« Quand vous arriverez à ce point, continuer plus longtemps serait faux » il expliqua.

En raison de Covid-19, l’Australie a mis en place des contrôles stricts aux frontières, laissant au moins 36 000 citoyens et résidents bloqués à l’étranger. Bien que les citoyens et les résidents permanents soient techniquement autorisés à entrer en Australie, des plafonds d’entrée stricts, une énorme augmentation des coûts de vol et d’autres problèmes ont empêché de nombreuses personnes de revenir.

De plus, les Australiens ne peuvent actuellement pas quitter le pays à moins d’une exemption officielle, ce qui signifie que de nombreuses personnes ont été séparées de leurs proches et de leurs proches malades, et n’ont pas pu assister à des événements importants comme des funérailles pendant la durée de la pandémie.

En plus des restrictions aux frontières, Sydney a connu certains des verrouillages les plus longs et les plus stricts au monde, entraînant une masse « liberté » manifestation de milliers de personnes samedi. Dans les 24 heures qui ont suivi la marche, plus de 500 avis de pénalité ont été délivrés aux manifestants.

