L’ancien chef du Mossad affirme qu’un groupe a mené des opérations au “cœur de l’Iran” pour paralyser le programme nucléaire

Le Mossad israélien a mené des opérations “au cœur de l’Iran” pour paralyser le programme nucléaire du pays, selon l’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen.

Cohen a fait cette déclaration lors d’un discours lors d’un événement de l’Organisation sioniste mondiale à Bâle, en Suisse, lundi. Il a déclaré que l’Iran avait menti à plusieurs reprises à l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU au sujet de son programme nucléaire, et que les opérations du Mossad avaient joué un rôle clé dans le démasquage du régime.

“Le régime iranien ment au monde entier, et nous l’avons prouvé lorsque nous avons apporté des milliers de documents des archives iraniennes, des documents qui prouvent que les Iraniens ont menti à l’AIEA”, a déclaré Cohen.

Cohen fait référence à une opération dramatique de 2018 qui a vu des agents israéliens retirer une mine de documents nucléaires de la capitale iranienne, Téhéran, y compris des projets de conception d’une ogive nucléaire.

NETANYAHU DIT QUE L’IRAN « MENT EFFRAYÉMENT » APRÈS LA SIGNATURE DE L’ACCORD NUCLÉAIRE ET A DÉPLACÉ DES DOCUMENTS VERS UN ENDROIT SECRET

Israël voulait que le trésor de documents soit le dernier clou dans le cercueil de l’accord sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et l’Iran, dont l’ancien président Donald Trump s’était retiré.

Cependant, le président Joe Biden fait pression pour un retour à l’accord, laissant de nombreux responsables israéliens abasourdis.

“C’est de la folie”, a déclaré la semaine dernière l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. “C’est le comble de la folie. Cela ne devrait pas être fait.”

ISRAËL DIT QUE L’IRAN REFUSE L’OFFRE D’ACCORD FINAL SUR LE NUCLÉAIRE : “IL EST TEMPS DE S’ÉLOIGNER”

“Ce qui va se passer, c’est que d’autres pays du Moyen-Orient poursuivront leurs propres armes nucléaires”, a averti Netanyahu. “Renard et amis.” “Donc, cet accord, qui est censé arrêter les armes nucléaires au Moyen-Orient et la prolifération des armes de mort massive dans ce quartier et au-delà, entraînera en fait la prolifération des armes nucléaires, et le Moyen-Orient sera sillonné par des armes nucléaires. Cela fera du Moyen-Orient une poudrière, une poudrière nucléaire.

Les responsables israéliens ont averti qu’Israël ne serait partie à aucun accord avec l’Iran et continuerait à faire “tout” ce qu’il peut pour entraver le programme nucléaire du régime.