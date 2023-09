L’ancien chef du contre-espionnage du FBI, Charles McGonigal, va plaider coupable dans un complot de paiement

Commentez cette histoire Commentaire

L’ancien chasseur d’espions du FBI à New York, qui a plaidé coupable le mois dernier de complot en vue de violer les sanctions américaines et de blanchir des fonds pour un milliardaire russe sur lequel il avait enquêté, devrait plaider coupable vendredi dans une affaire distincte, alléguant qu’il avait caché des paiements secrets en espèces tout en supervisant dossiers très sensibles.

L’audience de plaidoyer de Charles F. McGonigal, 55 ans, a été fixée vendredi à 14 heures devant la juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly à Washington, selon les archives judiciaires, après des négociations de plaidoyer avec les procureurs fédéraux.

Les termes de l’accord n’ont pas été immédiatement divulgués et ne sont définitifs que lorsqu’ils sont acceptés par un juge. McGonigal fait face à deux chefs d’accusation fédéraux de falsification de dossiers ou de documents, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, et à sept chefs d’accusation de dissimulation de faits importants ou de fausses déclarations, passibles chacun d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Il pourrait potentiellement plaider coupable à l’un des chefs d’accusation les moins graves.

Une porte-parole du bureau du procureur américain pour le district de Columbia a refusé de commenter, et l’avocat de McGonigal, Seth DuCharme, n’a pas répondu à une demande de commentaires avant l’audience.

Agent spécial en charge de la division de contre-espionnage du FBI à New York de 2016 à 2018, McGonigal a supervisé les enquêtes sur des oligarques russes, dont Oleg Deripaska, allié du président russe Vladimir Poutine. McGonigal a pris sa retraite du FBI en septembre 2018. Il a été inculpé par les autorités fédérales en janvier dans deux affaires distinctes qui ont ébranlé la communauté américaine du contre-espionnage, révélant la vulnérabilité à la corruption de ceux qui gardent les secrets sensibles du gouvernement du pays.

Les prétendues transactions illégales de McGonigal en Albanie – et du milliardaire russe Deripaska – ont placé le FBI dans une ligne de mire politique.

McGonigal a plaidé coupable le mois dernier à Manhattan d’avoir reçu 17 500 dollars pour avoir travaillé secrètement pendant plusieurs mois en 2021 pour le compte de Deripaska afin d’aider à retirer le milliardaire de la liste des sanctions américaines et à déterrer des affaires sur un oligarque russe rival. Le vétéran du FBI depuis 22 ans a admis avoir reçu ce qu’il savait être des paiements illégaux d’une banque chypriote filtrés par une entreprise du New Jersey pour travailler en tant que consultant et enquêteur.

Deripaska s’est vu interdire de faire des affaires avec des entités américaines après l’occupation de la Crimée par la Russie, mais McGonigal a négocié des paiements mensuels de 25 000 dollars à envoyer sur un compte contrôlé par Sergey Chestakov, un interprète du gouvernement américain et ancien diplomate russe, selon son accusation. McGonigal a plaidé coupable à l’un des quatre chefs d’accusation retenus contre lui, une accusation de complot passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Chestakov a plaidé non coupable et sera jugé en juin devant la juge de district américaine Jennifer H. Rearden à Manhattan.

En tant qu’agent du FBI, McGonigal avait enquêté sur Deripaska, dont le propre acte d’accusation pour violation des sanctions avait été dévoilé en septembre dernier.

Un deuxième acte d’accusation, déposé à Washington, accuse McGonigal d’avoir dissimulé des paiements totalisant 225 000 dollars qu’il aurait reçus de la « personne A », décrite dans les documents d’accusation comme étant un homme du New Jersey employé il y a des décennies par une agence de renseignement albanaise, et qui, selon le Post, est Agron Néza. L’acte d’accusation accusait également McGonigal d’avoir agi pour promouvoir les intérêts de la personne A à partir d’au moins août 2017 et de continuer après sa retraite du FBI, tout en omettant de divulguer la relation, ainsi qu’une « relation continue avec le Premier ministre albanais », Edi Rama. .

Selon l’acte d’accusation, McGonigal a reçu 225 000 $ en espèces de la personne A fin 2017.

Quelques mois plus tard, le FBI, à la demande de McGonigal, a ouvert une enquête sur un lobbyiste américain du principal parti politique d’opposition à Rama en Albanie, une enquête qui a utilisé la personne A comme source d’informations, ont affirmé les procureurs.

Lors d’un autre voyage en Autriche en 2017, McGonigal et un procureur du ministère de la Justice ont interrogé un homme politique albanais à qui McGonigal avait été présenté par la personne A et qui souhaitait que quelqu’un enquête sur une menace de mort, selon l’acte d’accusation.

Lire l’acte d’accusation de Charles McGonigal à Washington, DC

L’année suivante, McGonigal aurait demandé à l’agent de liaison du FBI auprès des Nations Unies d’organiser une rencontre avec l’ambassadrice américaine de l’époque, Nikki Haley, ou un autre haut fonctionnaire, ainsi qu’un ancien ministre bosniaque de la Défense et fondateur d’une société pharmaceutique bosniaque. . L’acte d’accusation indiquait que la réunion aurait bénéficié à la personne A et, à l’époque, McGonigal avait suggéré à la société pharmaceutique de verser un demi-million de dollars à une société enregistrée auprès de la personne A pour avoir organisé la réunion.

L’un des plus hauts responsables du FBI jamais accusé d’un crime, McGonigal a mené d’importantes enquêtes de renseignement, notamment sur la publication en 2010 de câbles classifiés du Département d’État à WikiLeaks et la recherche d’un espion présumé pour la Chine au sein de la CIA. Il avait accès à une quantité extraordinaire d’informations sensibles, y compris des enquêtes sur les espions étrangers ou les citoyens américains soupçonnés de travailler pour le compte de gouvernements étrangers, ainsi que les étrangers que le FBI et la CIA recrutaient pour espionner pour le compte des États-Unis.