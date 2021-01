Répondant à une question sur la possibilité que des déploiements de vaccins ou des recharges contre le virus pourraient être nécessaires, elle a déclaré BBC Radio 4 aujourd’hui programme: «Nous devons certainement travailler ensemble [with EU] pour développer ces vaccins modifiés qui aborderont les nouvelles variantes, qui apparaîtront inévitablement parce que c’est ce que font les virus, c’est qu’ils muent, et nous devons améliorer le format du vaccin.

«Franchement, deux injections administrées par des professionnels de la santé ne sont pas un bon moyen d’administrer des vaccins. Nous avons besoin de formats de vaccins beaucoup plus évolutifs et distribuables, qu’il s’agisse de pilules, de patchs ou de sprays nasaux.

«Nous devons trouver de meilleurs moyens de développer et de fournir des vaccins et nous le ferons en collaboration, comme nous l’avons fait au cours des derniers mois.»

En réponse à ses commentaires, le secrétaire fantôme à la santé Jonathan Ashworth a déclaré: «J’espère que cela réussira. Compte tenu des nouvelles variantes, nous sommes dans une course contre l’évolution. Tout ce qui nous aide à aller plus loin et plus vite ne peut être qu’une bonne chose. »