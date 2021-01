Un père de la Louisiane et ses deux enfants adultes sont décédés du COVID-19 à quelques jours d’intervalle, après que l’homme âgé ait hésité à se faire vacciner, bien qu’il ait participé à sa distribution dans sa communauté.

Thaddeus Valentine Sr, 72 ans, son fils de 52 ans, Thaddeus Valentine Jr, et sa fille, Ta’Mara Davis, 47 ans, ont succombé au virus dans les trois premières semaines de la nouvelle année.

« Tout s’est juste passé en même temps », a déclaré à WDSU la petite-fille de Valentine Sr, Thyreal Valentine. «Cela a frappé toute notre maison en même temps. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se passe comme ça. Parce que nous avons fait de notre mieux pour les protéger.

Thaddeus Valentine Sr, 72 ans, chef des pompiers à la retraite de Louisiane et président du conseil d’administration d’un centre de santé, est décédé des suites d’un COVID quelques jours après son fils et sa fille adultes

Thaddeus Valentine Jr, 52 ans (à gauche), et Ta’Mara Davis, 47 ans (à droite), ont succombé au virus dans les trois premières semaines de la nouvelle année

Les trois membres de la famille sont morts en l’espace de deux semaines. Le décès de Valentine Sr a été annoncé mercredi par son employeur.

Zora Brengettsy, la fille de 16 ans de Davis, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que sa mère, son oncle et son grand-père « rebondissent » de la maladie, qui jusqu’à présent a coûté la vie à plus de 433000 Américains.

Plus de 397 000 cas de virus ont été signalés en Louisiane à ce jour, et un peu plus de 8 800 décès.

Zora Brengettsy, la fille de 16 ans de Davis (à gauche), a déclaré qu’elle s’attendait à ce que sa mère, à droite, et les autres membres de la famille se remettent du COVID-19

Valentine Sr a été chef du service d’incendie des volontaires Herbert Wallace pendant près de 20 ans.Après sa retraite, il est devenu président du conseil d’administration d’InclusCare, un fournisseur de soins de santé à Avondale, en Louisiane, et est resté à ce poste pendant sept ans.

Dans le cadre de son travail, Valentine Sr a dirigé les efforts du centre de santé pour mettre les tests COVID et les vaccinations à la disposition des patients.

Le Dr Shondra Williams, PDG de InclusiveCare, a déclaré que Valentine Sr lui-même hésitait à recevoir le coup lui-même en raison de son hésitation.

Selon les directives de la Louisiane, en tant que personne de plus de 70 ans et en tant que personne travaillant pour un centre de santé, Valentine Sr était éligible à se faire vacciner.

Valentine Sr (à gauche et à droite) a dirigé les efforts locaux pour rendre les tests COVID et les vaccinations disponibles aux patients, mais il a hésité à recevoir le vaccin lui-même.

« Il n’a jamais manqué une réunion même s’il était le seul à être présent », a écrit Williams dans un message annonçant la mort de Valentine mercredi. « Il a voyagé de la capitale de l’État de Louisiane à la capitale nationale à Washington DC pour s’assurer que les besoins de la communauté sont satisfaits. »

Elle a poursuivi: «M. Valentine était la véritable démonstration d’intégrité … Il a toujours laissé une marque indélébile de fierté et d’honneur qui convenait à la personne qui dirigerait l’organisation le premier jour de son arrivée au conseil.

Ceux qui connaissaient Valentine Sr se souvenaient professionnellement de lui comme d’un ardent défenseur de sa communauté.

« C’est difficile parce que mon grand-père, il a toujours été là pour moi », a déclaré Thyreal. «Se réveiller et savoir qu’il n’est pas là, sinon je ne peux pas l’appeler comme je le fais habituellement. C’est juste blessant.

Valentine Sr, son fils et sa fille seront tous enterrés à Avondale lundi.