L’ancien chef des Khmers rouges reconnu coupable de crimes contre l’humanité transféré dans une prison cambodgienne

Khieu Samphan, qui a été reconnu coupable par un tribunal soutenu par l’ONU de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre pour son rôle de chef des Khmers rouges communistes lorsqu’ils ont gouverné le Cambodge en 1975-1979, a été transféré de la prison du tribunal pour servir sa peine à perpétuité dans une prison d’État.

Le tribunal, appelé les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, a déclaré mercredi dans un communiqué que Khieu Samphan avait été transféré lundi de son centre de détention construit sur mesure pour purger le reste de sa peine dans la prison provinciale de Kandal, qui jouxte la capitale. , Phnom Penh.

Khieu Samphan, 91 ans, est le dernier haut dirigeant survivant des Khmers rouges, dont les politiques radicales sont responsables de la mort d’environ 1,7 million de personnes lorsqu’ils étaient au pouvoir.

Son transfert intervient alors que le tribunal met fin à ses activités après sa dernière audience en septembre, lorsqu’il a rejeté le dernier appel de Khieu Samphan. Le tribunal, dont les travaux ont été menés par des équipes conjointes de juristes cambodgiens et internationaux, a dépensé 337 millions de dollars et 16 ans pour obtenir trois condamnations.

Depuis le 26 décembre, il a remis son complexe de bâtiments, y compris le centre de détention, au ministère cambodgien de la Défense, les propriétaires originaux du site, a déclaré le porte-parole du tribunal, Neth Pheaktra. Le tribunal continuera à travailler pendant trois ans après la fin des procès sur l’archivage des documents et l’éducation du public, son personnel restant étant transféré dans un nouveau bâtiment au centre de la capitale.

Khieu Samphan était le chef d’État nominal des Khmers rouges, mais lors de son procès, il a nié avoir un réel pouvoir de décision lorsque le groupe a fait régner la terreur pour tenter d’établir une société agraire utopique, mais a plutôt causé de nombreux décès par exécution, famine et des soins médicaux inadéquats. Les Khmers rouges ont été évincés du pouvoir en 1979 par une invasion du Vietnam communiste voisin.

Khieu Samphan a été reconnu coupable en 2018 et condamné à la prison à vie. Il purgeait déjà une autre peine à perpétuité après sa condamnation en 2014 pour crimes contre l’humanité liés à des transferts forcés et à des disparitions massives de personnes.

Le véritable chef des Khmers rouges, Pol Pot, a échappé à la justice. Il est mort dans une jungle en 1998 à l’âge de 72 ans alors que les restes de son mouvement menaient leurs dernières batailles dans la guérilla qu’ils ont lancée après avoir perdu le pouvoir.

Be Tealeng, directeur général adjoint du Département des prisons du ministère de l’Intérieur, a confirmé que Khieu Samphan est actuellement détenu à la prison provinciale de Kandal et détenu dans une cellule séparée des autres prisonniers pour des raisons de sécurité et de santé.

Khieu Ratana, la fille de Khieu Samphan, a déclaré que son père, qui a reçu la visite de sa famille mardi, était en bonne santé et ne se plaignait pas de son transfert. La prison de Kandal est à peu près le même temps de trajet depuis le centre de Phnom Penh que les installations du tribunal.