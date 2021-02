L’ancien patron de Twitter pour l’Europe, Bruce Daisley, a averti les sites de médias sociaux que la simple suppression de l’anonymat des utilisateurs ne résoudrait pas le problème du racisme sur leurs plates-formes, appelant les entreprises à faire plus pour résoudre le problème.

S’adressant à la BBC lundi, Daisley a abordé certaines des propositions qui ont été présentées pour s’attaquer au problème croissant du racisme et d’autres comportements abusifs sur les réseaux sociaux, les coupables étant souvent accusés de se cacher derrière de faux profils ou anonymes.

Appelant les entreprises de médias sociaux, y compris Twitter, à faire davantage pour lutter contre les contenus toxiques sur leurs plateformes, Daisley a averti qu’un «Changement simple» par exemple, obliger les gens à utiliser leur vrai nom lors de l’affichage serait insuffisant en raison de l’ampleur de la situation.

Méfiez-vous des réponses simples à des problèmes complexes. La réponse est qu’ils doivent y consacrer davantage de ressources.

En plus d’exhorter les sites à travailler plus dur pour lutter contre les contenus abusifs, Daisley a également suggéré que ces entreprises doivent rendre des comptes plus. «Au gouvernement, au parlement, à un médiateur» pour expliquer leurs processus de prise de décision et permettre aux individus de les mettre au défi de réagir plus rapidement aux problèmes potentiels.

Daisley, qui travaillait auparavant pour YouTube, a quitté son poste de vice-président de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique chez Twitter en 2020 après huit ans, après s’être plus récemment tourné vers l’écriture sur la culture du lieu de travail.

Ses commentaires font suite à une déclaration du footballeur anglais Marcus Rashford au sujet de la multitude de remarques racistes qu’il a reçues en ligne, le sportif affirmant qu’il en a été victime. «L’humanité et les médias sociaux à leur pire.»

Rashford a fait la une des journaux ces derniers mois pour son travail de lutte contre la pauvreté alimentaire des enfants au Royaume-Uni, en particulier causée par l’impact de la pandémie de Covid-19.

