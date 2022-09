L’ancien chef de patrouille du NYPD nommé chef consultant à la Nouvelle-Orléans

NEW ORLEANS (AP) – Un ancien chef de patrouille du département de police de la ville de New York servira de «chef des opérations consultant» pour le département de police en sous-effectif de la Nouvelle-Orléans, a déclaré mercredi le surintendant de la police de la Nouvelle-Orléans, Shaun Ferguson.

Fausto Pichardo occupera le poste “jusqu’à six mois”, a déclaré Ferguson dans un e-mail à ses officiers. Cette décision intervient alors que la Nouvelle-Orléans a du mal à faire face à une force décroissante, un moral bas et des temps de réponse accrus pour les appels d’urgence – le tout à une époque d’augmentation des crimes violents à l’ère de la pandémie. Le problème de la criminalité a accru la pression politique sur le maire LaToya Cantrell, qui fait l’objet d’une récente pétition de rappel.

Ferguson a déclaré que Pichardo aidera le département de la Nouvelle-Orléans à mettre en œuvre les recommandations élaborées par deux anciens chefs de police de New York qui ont procédé à une évaluation des opérations du département.

“Le chef Pichardo commencera à travailler avec nous aujourd’hui pour déterminer exactement où se trouvent nos flics à part entière et comment ils pourraient bientôt être réorganisés pour atteindre les objectifs que je me suis fixés”, a déclaré Ferguson, demandant des offres de coopération avec Pichardo.

Le ministère a ensuite publié une déclaration confirmant l’embauche de Pichardo, mais n’a pas répondu aux questions sur les détails de son embauche ou sur les recommandations politiques spécifiques qu’il aiderait à mettre en œuvre.

“Pichardo aura la responsabilité de travailler pour améliorer la sécurité des agents, améliorer nos capacités de réduction de la criminalité, améliorer les temps de réponse pour les crimes graves, en particulier les crimes en cours”, indique le communiqué.

Autrefois connu pour la corruption et les scandales impliquant une force meurtrière, le département de la Nouvelle-Orléans a été présenté par des experts nationaux comme un modèle de réforme dans le cadre d’un accord soutenu par un tribunal avec le ministère américain de la Justice.

L’accord, connu sous le nom de décret de consentement, reste en vigueur après près d’une décennie. Mais le nombre de policiers est tombé à moins de 1 000 personnes, contre plus de 1 300 il y a quelques années.

Cantrell a déclaré que les exigences bureaucratiques imposées par le décret ajoutent à la charge de travail et ont contribué à la baisse du moral et de la main-d’œuvre. Mais un juge fédéral s’est montré sceptique quant à la demande de la ville de résilier l’accord lors d’une audience sur le statut plus tôt ce mois-ci. Le capitaine Michael Glasser, chef de l’Association de la police de la Nouvelle-Orléans, a déclaré que d’autres facteurs préoccupent davantage les officiers de base, y compris un «bureau de l’intégrité publique» trop zélé – l’agence des affaires internes de la police que PANO a parfois accusée de utiliser de fausses informations contre les agents.

Pichardo, qui est entré dans les forces de l’ordre en tant que cadet du département de police du logement de la ville de New York en 1997, était considéré comme une étoile montante à la direction du département de police de New York lorsqu’il a été nommé chef de patrouille en 2019. Cependant, il a donné un préavis en octobre. 2020 qu’il prenait sa retraite.

Pichardo est titulaire d’un baccalauréat du John Jay College of Criminal Justice et d’une maîtrise en administration publique du Marist College. Il est également diplômé en 2015 du Police Management Institute de l’Université de Columbia et diplômé en 2008 de la FBI National Academy de Quantico, en Virginie, selon le NYPD.

