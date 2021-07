L’ancien chef de l’UE Donald Tusk revient en politique polonaise dans le but de renverser le parti au pouvoir « maléfique »

Le conseil national de Civic Platform a élu Tusk vice-président du parti, le désignant à la tête par intérim jusqu’à la tenue d’une élection pour choisir un chef de parti plus tard cette année. Tusk, qui est actuellement président du Parti populaire européen – la plus grande coalition de partis de centre-droit de l’UE – a cofondé Civic Platform en 2001. Ces dernières années, le parti libéral a eu du mal aux urnes.

S’exprimant devant une conférence du parti PO samedi, Tusk a déclaré qu’il était « de retour à 100 % », et n’a pas perdu de temps pour s’en prendre à son vieil ennemi juré, le parti au pouvoir Droit et justice (PiS).

« Le mal que PiS accomplit est évident, éhonté et permanent. Cela se produit tous les jours, dans presque tous les domaines », dit Tusk. Il a accusé le gouvernement de violer les droits des femmes, le déni du changement climatique et la mauvaise gestion de la crise des coronavirus. La coalition de droite au pouvoir est également coupable de corruption et de nuire aux relations de la Pologne avec ses partenaires de l’UE, a affirmé le politicien chevronné.

Tusk a distingué le leader du PiS Jaroslaw Kaczynski, affirmant qu’il était responsable de la « isolement complet » sur la scène internationale.

Civic Platform est actuellement troisième dans les sondages, derrière le PiS et un autre parti d’opposition, Pologne 2050. Le PiS, cependant, est confronté à ses propres problèmes. Le mois dernier, le parti a perdu sa majorité au parlement après que trois de ses députés ont fait défection pour créer leur propre groupe parlementaire indépendant.

Alors que les Polonais ne devraient pas voter avant 2023, il est possible que le gouvernement appelle à des élections anticipées pour éviter un vote de défiance au Parlement.

En tant que chef de l’UE, Tusk était connu pour son opposition franche au Brexit et a souvent fait la une des journaux avec ses critiques acerbes de la décision de la Grande-Bretagne de quitter le bloc européen.

Ces derniers mois, la Pologne s’est disputée avec Bruxelles sur une série de questions politiques, y compris l’immigration et les questions liées au système judiciaire du pays.

