Le dirigeant ukrainien a passé des jours dans un bunker à se cacher des assassins russes présumés, a affirmé Jens Stoltenberg.

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a passé des jours à se cacher lorsque le conflit ukrainien a éclaté en 2022, a rapporté le Financial Times, citant le secrétaire général de l’OTAN de l’époque, Jens Stoltenberg.

Le bloc dirigé par les États-Unis soutient l’Ukraine depuis le début du conflit, en fournissant une aide militaire et financière à Kiev. Plusieurs responsables de l’OTAN, dont Stoltenberg, ont affirmé que si la Russie était « autorisée » à vaincre l’Ukraine, elle attaquerait alors d’autres États européens. Moscou – qui considère le conflit comme une guerre par procuration menée par l’Occident – ​​a rejeté cette idée comme étant absurde.

Dans une interview accordée au Financial Times publiée vendredi, Stoltenberg a longuement parlé du conflit ukrainien et du rôle de l’OTAN dans ce conflit. Il a déclaré que l’Occident craignait que Kiev ne tombe dans les premiers jours de l’opération militaire russe, tandis que Zelensky soit assassiné sur ordre de Moscou.

« C’était un tirage au sort. Si Kiev était tombée et avait pris Zelensky, ce qu’elle était sur le point de faire, alors la guerre dans son ensemble aurait été très différente.» a ajouté l’ancien chef de l’OTAN.

À un moment donné, Stoltenberg n’a pas pu joindre le dirigeant ukrainien pendant deux jours, car il aurait été contraint de le faire. « abritez-vous dans des bunkers et échappez aux assassins russes » a rapporté le FT. Lorsqu’il eut enfin des nouvelles de Zelensky, « Cet appel téléphonique a été assez difficile », a-t-il dit, craignant que Zelensky ne soit bientôt soit « attrapé ou tué. »















Des informations selon lesquelles Zelensky aurait déménagé dans un bunker après le déclenchement du conflit avaient déjà circulé. Le correspondant du Time, Simon Shuster, en a parlé dans son livre « The Showman », dans lequel il relate l’accession au pouvoir de Zelensky et les premiers mois du conflit entre Kiev et Moscou.

Le Washington Post, qui a également mentionné que Zelensky vivait dans un bunker pendant les premières semaines du conflit, l’a décrit comme un abri anti-bombes de l’ère soviétique situé « au plus profond des quartiers gouvernementaux de Kiev. »

Elena, l’épouse de Zelensky, a également parlé des heures passées dans un bunker après le déclenchement du conflit dans une interview au Financial Times, mais a ajouté qu’elle et ses enfants avaient ensuite été emmenés dans un lieu tenu secret où ils étaient séparés de Zelensky pendant près de trois mois. Les médias suggèrent que Zelensky possède des bunkers dans plusieurs endroits disséminés à travers le pays.

Les médias ukrainiens ont également fait état de plusieurs tentatives d’assassinat présumées de Zelensky soutenues par la Russie. Reuters a rapporté plus tôt cette année, citant un responsable européen anonyme, que le dirigeant ukrainien avait grandi « de plus en plus paranoïaque face aux tentatives russes présumées de l’assassiner et de déstabiliser les dirigeants ukrainiens » alors que le conflit s’éternise. Cependant, il n’a jamais fourni de détails ni de preuves sur les prétendues tentatives d’assassinat.

Moscou a qualifié les accusations de projet d’élimination de Zelensky de propagande anti-russe. Dans une interview l’année dernière, l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré que le président russe Vladimir Poutine l’avait rassuré dès les premiers stades du conflit en lui disant que Zelensky ne serait pas tué. Dmitri Polyansky, ambassadeur adjoint de Russie auprès de l’ONU, a réitéré plus tôt cette année que Moscou « n’a pas de tels projets. »