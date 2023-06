L’ancien chef de l’ONU déclare que le traitement réservé aux Palestiniens par Israël pourrait constituer un apartheid

TEL AVIV, Israël (AP) – Israël se dirige lentement vers l’apartheid et s’éloigne de plus en plus des espoirs de créer un État palestinien à ses côtés, a déclaré l’ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon à l’Associated Press jeudi lors d’une visite dans la région.

Ban a déclaré que tout au long de sa visite de trois jours, qui a coïncidé avec un pic de violence meurtrière en Cisjordanie, il a rencontré une réalité plus sombre que celle à laquelle il a été confronté alors qu’il était à la tête de l’organisme mondial de 2007 à 2016. Il a déclaré avoir vu des signes , à travers l’expansion des colonies juives de Cisjordanie et des restrictions plus strictes contre les Palestiniens, qu’un système d’apartheid prenait racine.

« Je pense que la situation s’est aggravée », a déclaré Ban. « Je pense juste que, comme beaucoup de gens le disent, cela pourrait constituer un apartheid. » Il a dit qu’il craignait qu’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien « ne s’efface ».

Ban était dans la région au nom de The Elders, un groupe d’hommes d’État qui s’engage dans des initiatives de rétablissement de la paix et des droits de l’homme dans le monde entier. Avec la présidente du groupe, l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, il a rencontré des dirigeants israéliens et palestiniens et la société civile. C’est par des groupes de défense des droits locaux qu’il a dit avoir entendu dire qu’Israël commettait le crime d’apartheid.

Les principaux groupes de défense des droits en Israël et à l’étranger ont accusé Israël et ses 56 ans d’occupation de la Cisjordanie de se transformer en un système d’apartheid qui, selon eux, donne aux Palestiniens un statut de seconde classe et est conçu pour maintenir l’hégémonie juive du Jourdain à la mer Méditerranée. .

Dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, un système basé sur la suprématie blanche et la ségrégation raciale était en place de 1948 à 1994. Les groupes de défense des droits ont fondé leurs conclusions sur des conventions internationales comme le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il définit l’apartheid comme « un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématiques par un groupe racial sur tout autre groupe racial ».

Ils pointent du doigt des politiques discriminatoires au sein d’Israël et dans Jérusalem-Est annexée, le blocus israélien de la bande de Gaza, qui est gouvernée par le groupe militant du Hamas depuis 2007, et son occupation de la Cisjordanie, où il exerce un contrôle global, maintient un deux- système juridique de niveau supérieur et construit et étend des colonies juives que la plupart de la communauté internationale considère comme illégales.

Israël rejette toute allégation d’apartheid et affirme que ses propres citoyens arabes jouissent de droits égaux. Israël a accordé une autonomie limitée à l’Autorité palestinienne internationalement reconnue, qui est basée en Cisjordanie, au plus fort du processus de paix dans les années 1990 et a retiré ses soldats et ses colons de Gaza en 2005. Il dit que la Cisjordanie est un territoire contesté dont le sort doit être déterminé lors des négociations.

Les accusations d’apartheid et de suprématie juive n’ont fait que s’intensifier sous le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui est composé de partis qui s’opposent à un État palestinien, soutiennent l’expansion des colonies et une ligne dure contre le militantisme palestinien.

« Il est clair que nous avons maintenant une règle d’un seul État et en fait c’est pire que cela sous le gouvernement actuel », a déclaré Robinson, ajoutant que Netanyahu, comme lors de visites précédentes, avait refusé une réunion. Elle a dit qu’ils avaient rencontré le président de cérémonie d’Israël et chef de l’opposition, Yair Lapid.

Cette visite intervient au milieu des pires violences en Cisjordanie depuis près de deux décennies. Une répression israélienne de plusieurs mois contre le militantisme a tué près de 300 Palestiniens depuis le début de 2022, tandis que les attaques palestiniennes contre des Israéliens en ont tué plus de 50.

Cette semaine, un raid israélien sur une ville brûlante de Cisjordanie a tué sept Palestiniens, dont une jeune fille de 15 ans. Une attaque palestinienne contre une colonie de Cisjordanie a tué quatre Israéliens, dont un jeune de 17 ans, et déclenché une attaque de colons dans une ville palestinienne qui a fait un mort.

Tout en condamnant la violence, Ban et Robinson ont déclaré qu’Israël semblait utiliser une force disproportionnée dans ses raids.

« J’espère sincèrement que les autorités militaires israéliennes prendront une profonde respiration avant de se lancer vraiment dans des armes létales », a-t-il déclaré. « Il devrait y avoir un moyen raisonnable de contrôler cela. »

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.

Tia Goldenberg, l’Associated Press