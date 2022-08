L’ancien chef de l’ONU Ban exhorte le monde à se souvenir des victimes de Bucha

BUCHA, Ukraine (AP) – L’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a appelé le monde mardi à honorer les civils qui ont été tués lorsque les forces terrestres russes ont tenté d’envahir la capitale ukrainienne et se sont finalement retirées de la région entourant Kyiv.

Ban, un ancien diplomate sud-coréen qui a été secrétaire général entre 2007 et 2016, s’est rendu à Bucha, une ville au nord-ouest de la capitale ukrainienne où des centaines de civils ont été retrouvés morts après le retrait russe fin mars.

« C’est difficile d’exprimer mes sentiments. C’est une atrocité horrible. C’est un crime contre l’humanité et (les responsables) devraient être tenus pour responsables », a déclaré Ban à l’Associated Press après avoir visité l’église Saint-André l’Apôtre.

Les autorités ont déclaré que 116 corps avaient été retrouvés dans une fosse commune près de l’église après le retrait des soldats russes.

“Toutes les personnes tuées ici sans aucune raison devraient être pleinement honorées et commémorées dans l’histoire de l’humanité”, a déclaré Ban.

Il s’est rendu en Ukraine dans le cadre d’une initiative de paix internationale connue sous le nom de The Elders, que l’ancien président sud-africain Nelson Mandela a fondée en 2007.

Ban a été rejoint par l’ancien président colombien Juan Manuel Santos, lauréat du prix Nobel de la paix comme feu Mandela. Santos a également qualifié le massacre de civils ukrainiens de crime contre l’humanité.

“Le monde entier devrait être très conscient de ce qui se passe et être en mesure de soutenir le peuple ukrainien dans ses efforts pour gagner sa paix et sa liberté”, a déclaré Santos à l’AP.

Les deux anciens dirigeants ont visité le site de la fosse commune derrière l’église et ont visité une exposition de photographies à l’intérieur du bâtiment avec des scènes des suites des combats intenses à Bucha fin février et mars.

Les massacres de civils à Bucha sont devenus un symbole de la brutalité de la guerre. Ils ont été exécutés alors que la Russie lançait un effort raté pour capturer la capitale ukrainienne après avoir envahi le pays le 24 février.

Les autorités municipales affirment que 458 corps ont été retrouvés dans la région de Bucha depuis la fin des 33 jours d’occupation russe de la ville. Parmi les victimes figurent 12 enfants, qui dans la plupart des cas ont été tués avec leurs parents.

Vasilisa Stepanenko a contribué à ce rapport.

Derek Gatopoulos et Evgeniy Maloletka, The Associated Press