L’ancien chef de longue date de l’Okanagan Symphony Orchestra est décédé – Kelowna News

Photo : Contribué Léonard Camplin

Leonard Camplin, ancien chef d’orchestre de l’Okanagan Symphony Orchestra, est décédé à 96 ans.

Le décès, survenu le 14 octobre, a été annoncé vendredi par la symphonie. Il a pris le poste de directeur musical et chef d’orchestre de l’OSO en 1964, travaillant plus de trois décennies avant de prendre sa retraite en 1996.

Pendant son séjour là-bas, Camplin a supervisé la métamorphose de l’OSO d’orchestre communautaire en orchestre professionnel et était responsable d’élever le calibre de l’orchestre, de la programmation, des solistes invités et des opérations.

« Leonard avait une vision merveilleuse et, pendant 31 saisons, il a créé un impact artistique à multiples facettes dans la région de l’Okanagan. Je pense à lui avec tendresse et il va me manquer. Il a été un mentor pour moi et j’ai grandi dans la profession grâce à lui », a déclaré le violon solo Denis Létourneau.

« J’ai rencontré Leonard Camplin pour la première fois au Banff Centre en 1976, où j’étudiais à l’époque. Il était extrêmement en forme, ultra charismatique et impressionnant et nous avons parlé pendant un bon moment. »

Létourneau se souvient que Camplin lui a demandé de passer une audition et qu’il a répondu en lui offrant deux billets pour la représentation de l’Orchestre de chambre canadien ce soir-là.

Selon Létourneau, Leonard a adoré la performance et lui a demandé s’il aimerait se joindre à lui à titre de second principal de l’OSO.

« Il a dit qu’à cette époque, l’orchestre était composé en grande partie de musiciens amateurs et que certains postes commençaient à être occupés par des professionnels. Il m’a dit que je serais au rez-de-chaussée pour aider à construire un ensemble professionnel. Comment pourrais-je refuser ? »

Acceptant l’offre, les deux hommes ont travaillé ensemble de 1978 jusqu’à sa retraite en 1996.

Le dernier voyage de Leonard à l’OSO a eu lieu lors d’un concert célébrant leur 60e anniversaire en février 2020.

« Nous sommes attristés par son décès et présentons nos sincères condoléances à Janet, à toute sa famille et à tous ceux qui ont connu et travaillé avec cet incroyable musicien. Son héritage vivra dans le cœur de tous ceux qui ont connu son leadership et son amour pour le monde. arts », a déclaré l’Okanagan Symphony Orchestra dans un communiqué.

Une célébration de la vie en l’honneur de Leonard est prévue le 16 novembre 2024 à Chilliwack.