L’ancien chef de l’ISRO explique ce que le succès de Chandrayaan-3 signifie pour l’Inde

Le succès de Chandrayaan-3 a propulsé l’Inde au premier rang des nations spatiales, ce qui signifie que le pays aura désormais également son mot à dire dans l’exploration de l’espace et l’utilisation des ressources spatiales, a déclaré l’ancien président de l’ISRO, K Kasturirangan, à NDTV.

Il a déclaré que l’approche « haute science à faible coût » de l’ISRO a aidé à concevoir les programmes spatiaux du pays de manière rentable mais innovante. Il a également déclaré que les pays en développement doivent eux aussi investir dans les programmes spatiaux.

K Kasturirangan, pendant le mandat duquel les missions lunaires étaient planifiées en tant que président de l’ISRO, a déclaré que l’Inde avait désormais une place à la « table haute » pour décider des questions liées à l’exploration spatiale au 21e siècle.

« Dans le passé, les régimes internationaux ont empêché les autres de poursuivre leurs activités spatiales, notamment en ce qui concerne l’adoption de technologies émergentes et, dans ce contexte, l’Inde doit investir dans l’exploration spatiale. »

« Si une nation envisage d’adopter des technologies qui ouvrent de nouvelles frontières, le problème est que certaines nations – qui les maîtrisent déjà – ne veulent pas que les autres nations rejoignent ce club. Cela s’est produit dans le domaine de l’énergie nucléaire et de l’armement. Si vous retardez trop longtemps de tels programmes en pensant que vous le ferez plus tard, le régime international manipulera tellement le système qu’il vous sera difficile d’y entrer, car il est considéré comme son domaine. n’avons pas à faire face à ces obstacles. S’il existe une nouvelle technologie et un nouveau domaine d’exploration et d’investigation – que ce soit la terre, l’océan ou l’espace – nous devons nous assurer de mettre en valeur nos capacités et d’être comptés parmi les nations de premier plan. , » il ajouta.

M. Kasturirangan a déclaré que les pays dotés du bon type de technologie, de la formation scientifique nécessaire et des ressources financières feront partie de ce grand voyage. « L’Inde ne peut pas être laissée pour compte dans le domaine spatial qui devient la clé de l’avenir », a-t-il déclaré.

« Le succès de Chandrayaan-3 est particulièrement important car c’est la première fois que le pays démontre qu’il peut explorer des parties d’un autre corps céleste – en termes d’environnement physique et chimique et d’autres paramètres », a ajouté M. Kasturirangan.

« Il s’agit d’une capacité très importante. L’une est la partie scientifique, l’autre la partie technologique. Et l’autre est la conduite de la mission dans son ensemble, qu’il s’agisse de l’orbite, de la fusée, de la capacité de l’atterrisseur et rover parmi d’autres. Cela représente une capacité totale à explorer un objet planétaire. L’Inde fait tout ce qui est en son pouvoir pour montrer qu’elle possède les références nécessaires comme certains autres pays, dont les États-Unis, la Chine et la Russie », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que « l’endroit où nous avons atterri sur la Lune est également important, car c’est un endroit qui promet de l’eau, et l’eau est un élément très critique ». Un rapport de 2021 de PWC évaluait l’économie lunaire à un montant prometteur de 170 milliards de dollars avec un potentiel de croissance exponentielle, en se concentrant sur les transports, les données lunaires et l’utilisation des ressources in situ.

« Nous avons signé les accords Artemis (un ensemble de principes pratiques pour guider la coopération en matière d’exploration spatiale entre les nations, y compris celles participant au programme Artemis de la NASA) qui donnent à l’Inde une position parmi un comité de nations utilisant des plates-formes lunaires pour d’autres explorations. Nous sommes devenus font partie de la table d’honneur avec Chandrayaan-3, et font partie de la poignée de nations qui ont réussi à démontrer cette capacité », a-t-il déclaré.

M. Kasturirangan a déclaré qu’outre les programmes sociaux, les pays en développement doivent également investir dans les programmes spatiaux et scientifiques. « On peut considérer la situation sous deux angles : on peut investir dans un programme de protection sociale et continuer à trouver des solutions 75 ans plus tard. L’argent que nous dépensons actuellement pour l’espace est loin d’être comparable à celui que dépensent la plupart des autres pays. Les programmes spatiaux que nous menons sont vraiment rentables. Ainsi, le coût de construction de Chandrayaan-3 n’est rien comparé à ce que d’autres pays ont dépensé dans des missions similaires. Ces types de programmes spatiaux sont abordables et ne sont en aucun cas disponibles manière de nos programmes de développement », a-t-il déclaré.