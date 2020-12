L’ancien chef israélien de la sécurité spatiale affirme que des extraterrestres et des astronautes américains ont signé un accord et que le président Trump en est conscient.

Si vous pensez que 2020 nous a déjà révélé toutes les surprises qui nous sont réservées, il est temps que vous vous prépariez pour un autre tour de montagnes russes en 2021. L’ancien chef israélien de la sécurité spatiale a fait une affirmation controversée selon laquelle des personnes ont été en contact avec d’autres – les êtres terrestres d’une «fédération galactique».

La semaine dernière, dans un entretien avec Yediot Aharonot d’Israël Le journal Haim Eshed – ancien chef de la direction spatiale du ministère israélien de la Défense – a déclaré que les objets volants non identifiés (OVNI) ont demandé à ne pas publier qu’ils sont ici parce que l’humanité n’est pas prête. L’interview en hébreu a conduit les gens à prendre un double enregistrement après que des parties aient été publiées en anglais par le Jerusalem Post mardi.

Eshed, professeur respecté et général à la retraite, a déclaré que les extraterrestres étaient tout aussi curieux de l’humanité et essayaient de comprendre la structure de l’univers. Il a en outre révélé qu’il existe des accords de collaboration entre les espèces, y compris une «base souterraine dans les profondeurs de Mars» où se trouvent des astronautes américains et des représentants extraterrestres. Selon le scientifique israélien, il existe un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres.

Eshed a lancé une autre bombe lorsqu’il a déclaré que l’actuel président américain Donald Trump était également au courant de l’existence des extraterrestres et était sur le point de révéler les informations surprenantes, mais qu’il lui a été demandé de ne pas le faire afin d’éviter des masses paniquées. apparence.

Expliquant pourquoi les extraterrestres ne se sont jamais révélés au grand public, Eshed a évoqué la fédération galactique et a déclaré qu’ils avaient attendu jusqu’à aujourd’hui pour que l’humanité se développe et atteigne un stade où nous comprendrons généralement ce que sont l’espace et les vaisseaux spatiaux. Selon NBC, un porte-parole de la NASA a déclaré que l’un des objectifs de son agence était la recherche de la vie dans l’univers, mais qu’elle ne devrait pas encore trouver de signes de vie extraterrestre.

En mai de cette année, le président Trump a déclaré que l’espace serait l’avenir, à la fois en défense et en insulte, et que les États-Unis étaient le chef de file de l’espace. Il est également responsable de la création d’une nouvelle branche militaire, la Force spatiale le 20 décembre 2019. Les principales responsabilités de la Force spatiale avec un Commandement spatial sont d’être dans l’espace en tant que domaine militaire pour que les États-Unis contrôlent les satellites et les communications. et un accent sur la géopolitique dans un nouveau territoire.

En réponse aux affirmations d’Eshed, le journaliste britannique Nick Pope, qui a enquêté sur les ovnis pour une division du ministère de la Défense britannique aujourd’hui disparue, a déclaré à NBC sorte de blague ou coup de pub pour vendre son livre.