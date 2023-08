L’ancien chef de l’armée colombienne Montoya inculpé dans le scandale des faux positifs

Commentez cette histoire Commentaire

BOGOTÁ, Colombie — Un général formé aux États-Unis qui dirigeait l’armée colombienne lorsqu’elle tuait des civils pour augmenter le nombre de morts dans sa guerre contre les rebelles a été accusé de crimes de guerre pour avoir prétendument supervisé le meurtre ou la disparition de 130 personnes innocentes, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires. Le général Mario Montoya, 74 ans, a été inculpé de crimes contre des civils commis alors qu’il était commandant de la Quatrième Brigade, basée à Medellín. Le tribunal de paix colombien accuse Montoya d’avoir faussement qualifié de combattants ennemis les civils tués par ses soldats, pour suggérer que les forces armées gagnaient la guerre qui durait depuis des décennies contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou les FARC.

Montoya, l’officier militaire le plus haut gradé accusé dans ce que l’on appelle le scandale des faux positifs, a nié avoir ordonné des exécutions extrajudiciaires. Son avocat a refusé de commenter mercredi.

Montoya a exigé de ses soldats des résultats – en particulier des meurtres au combat – « à tout prix », a déclaré le tribunal dans son communiqué. documents judiciaires.

L’acte d’accusation publié mercredi constitue une nouvelle étape dans les efforts déployés depuis des années pour demander des comptes aux forces armées colombiennes dans l’un des moments les plus sombres de l’histoire moderne du pays. Selon la Juridiction spéciale pour la paix, environ 6 402 Colombiens – hommes, femmes et enfants, pour la plupart sans emploi et pauvres, certains handicapés – ont été tués entre 2002 et 2008 par des soldats qui prétendaient être des victimes de guerre. Après leur mort, leurs corps étaient souvent habillés avec des vêtements ennemis et posés avec des fusils.

Les cours et tribunaux ici ont statué que les exécutions extrajudiciaires constituent un crime contre l’humanité. Le tribunal de paix, créé en 2017 dans le cadre de l’accord de paix du pays visant à mettre fin à 50 ans de guerre avec les FARC, a inculpé 62 responsables militaires, dont trois généraux, et des civils pour leur rôle présumé dans les meurtres. Cinquante-cinq d’entre eux ont reconnu leur responsabilité et plaidé coupable en échange d’une réduction de peine.

Montoya a dirigé la Quatrième Brigade de janvier 2002 à décembre 2003. Pendant cette période, il aurait favorisé une culture de compétition entre les unités afin de promouvoir davantage de meurtres. Cela a conduit les soldats à tuer des innocents et à organiser des combats qui n’ont jamais eu lieu, a déclaré le tribunal de paix.

Montoya récompensait les soldats qui obéissaient à ses ordres, a indiqué le tribunal, et menaçait d’expulser de l’armée ceux qui ne le faisaient pas.

Le L’acte d’accusation désigne également huit des subordonnés de Montoya comme accusés. Beaucoup d’entre eux ont déclaré au tribunal de paix se sentant intimidé par le général et poussé à tuer des civils et à les présenter comme des victimes de guerre.

Montoya a dirigé l’armée à un moment critique du conflit, lorsque les États-Unis injectaient de l’argent dans les forces armées colombiennes pour aider la nation à lutter contre le trafic de stupéfiants et le crime organisé. Entre 1999 et 2005, la Colombie a reçu 3,78 milliards de dollars de Washington dans le cadre du Plan Colombie, un effort de guerre contre la drogue lancé sous le président Bill Clinton et élargi sous le président George W. Bush.

Après que le Congrès ait approuvé le financement de l’initiative, l’armée colombienne a commencé à utiliser le nombre de victimes comme indicateur de succès, selon le tribunal de paix.

Au moment où Montoya rejoignit la Quatrième Brigade, le Plan Colombie avait déjà entraîné un changement radical au sein des forces armées. Antioquia, la région qu’il supervisait, était constamment attaquée par les FARC et autres groupes de guérilla. Des enlèvements et des meurtres se produisaient quotidiennement.

Álvaro Uribe, alors président, élu sur une base électorale promesse d’imposer une main de fer contre les groupes de guérilla, a nommé Montoya chef de l’armée en 2006. Montoya a travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis et a été crédité de contribuer à renverser le cours du conflit contre les FARC.

Ce qui est peut-être le plus célèbre, c’est qu’il a été l’un des principaux orchestrateurs de l’Opération Jaque, la mission de 2008. au cours de laquelle l’armée colombienne a libéré 15 otages, dont la candidate à la présidentielle Ingrid Betancourt, qui avait été détenu par les FARC. Une photographie du général levant le poing à côté de Betancourt après son sauvetage a été largement diffusée en Colombie alors que le pays célébrait la victoire.

Quelques mois plus tard, le scandale des faux positifs a éclaté, les Nations Unies ont envoyé un rapporteur spécial dans le pays et Uribe a été démis de ses fonctions. Montoya et d’autres responsables militaires de leurs fonctions. Uribe a nommé Montoya ambassadeur en République dominicaine, où Montoya est resté jusqu’en 2011.

En 2021, les procureurs ont demandé des accusations de meurtre contre Montoya. Mais un tribunal pénal a décidé que le général devrait être inculpé devant la Juridiction Spéciale de Paix.

Montoya a désormais deux options : s’il coopère avec le tribunal et accepte la responsabilité de ses crimes présumés, il pourrait être soumis à cinq à huit ans de mesures restrictives, comme l’assignation à résidence. Dans le cas contraire, il risque d’être jugé et, s’il est reconnu coupable, d’être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Les victimes des personnes tuées dans l’affaire des faux positifs ont attendu des années pour que Montoya soit tenu responsable. Mais l’acte d’accusation de mercredi a laissé certains insatisfaits.

« Cet acte d’accusation ne concerne qu’une région, un bataillon, une période minimale. Il s’agit d’une enquête limitée qui soulève de sérieuses questions », déclare German Romero, avocat représentant les victimes dans l’affaire des faux positifs.

Romero a critiqué le tribunal de paix pour ne pas avoir demandé aux autorités d’enquêter sur d’autres dirigeants éminents, en particulier Uribe, qui a été président pendant toute cette période. du scandale des faux positifs.

Uribe a répété à plusieurs reprises qu’il n’avait joué aucun rôle dans l’ordre des exécutions extrajudiciaires de civils lorsqu’il était au pouvoir. Il a nié toutes les accusations portées contre son administration dans le cadre de cette affaire.

En mai, les membres des familles des 130 personnes tuées à Antioquia, apparemment sous la direction de Montoya, se sont entretenues directement avec l’ancien général. L’une d’elles était Gloria López, la mère d’Erika Castañeda, 13 ans, tuée en 2002.

« Vous avez invité les médias et donné une conférence de presse attestant qu’ils appartenaient » aux FARC, a déclaré López à Montoya. « Scélérat. C’étaient des mensonges. C’étaient des enfants.