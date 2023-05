L’ancien chef de l’armée britannique Lord Dannatt intervient de manière spectaculaire dans la politique du gouvernement au Rwanda

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien chef de l’armée britannique a attaqué le projet du gouvernement d’envoyer des migrants arrivés sur de petits bateaux au Rwanda – affirmant que le pays vit toujours sous «l’ombre du génocide».

Le général Sir Richard Dannatt a mis en garde contre la « sombre histoire » du Rwanda et a raconté L’indépendant ce n’est pas le genre de pays vers lequel les personnes fuyant les conflits devraient être envoyées.

Dans une intervention extraordinaire, l’ancien chef de l’armée a également accusé la ministre de l’Intérieur Suella Braverman de « continuer à saper le capital politique restant » de l’administration de Rishi Sunak avec la politique « impopulaire ».

« Le gouvernement a le droit de faire pression sur les personnes venant sur de petits bateaux qui recherchent simplement une vie meilleure », a déclaré Lord Dannatt à propos de la répression souhaitée par le gouvernement contre les arrivées dans la Manche.

Mais il a averti : « Que l’envoi de personnes au Rwanda soit la bonne politique, j’ai des doutes. Il semble viser à dissuader les autres de venir, car il y a une forte sanction contre eux. Je suis mal à l’aise avec ça.

Le pair non inscrit, qui s’est rendu au Rwanda en tant que chef d’état-major général en 2009, siège au groupe parlementaire multipartite (APPG) sur les crimes de guerre, qui enquête sur ceux qui ont participé au génocide rwandais. Il a fait valoir qu’il n’est pas judicieux d’envoyer des personnes du monde entier dans une nation qui se remet encore de la violence politique qui l’a affligée dans les années 1990.

« Je suis allé au Rwanda, et l’ombre du génocide des années 1990 plane sur ce pays. Il est dirigé d’une main très ferme par Paul Kagame », a-t-il déclaré à propos de l’actuel président, un ancien commandant militaire.

« Il a une histoire assez sombre, et ce n’est pas le genre d’environnement dans lequel je mettrais des gens de Syrie et d’ailleurs dans le monde. »

Mme Braverman a subi une pression croissante sur les projets après avoir déclaré que c’était son « rêve » de voir les demandeurs d’asile déboutés embarquer sur des vols aller simple vers le Rwanda. Elle a également été critiquée pour les allégations selon lesquelles les migrants de la Manche ont des valeurs «en contradiction» avec celles du peuple britannique et sont liées à des «niveaux accrus de criminalité» tels que la prostitution et le trafic de drogue.

Le général Sir Richard Dannatt (à droite) en Afghanistan en 2007 (PENNSYLVANIE)

Lord Dannatt a déclaré: « Il est quelque peu surprenant que Suella Braverman persiste dans une politique impopulaire … Je ne comprends pas pourquoi le ministre de l’Intérieur continue de dénigrer le capital politique restant du gouvernement de Rishi Sunak. »

L’ancien vice-Premier ministre conservateur Michael Heseltine a également pesé sur le débat, avertissant que les commentaires « méchants » de Mme Braverman sur les demandeurs d’asile nuisent au parti. Se référant à ses remarques sur la criminalité, il a dit L’indépendant: « Ce n’est pas le parti conservateur que j’ai rejoint, et il y a une très mauvaise saveur de commentaire qui commence à se développer.

« J’étais profondément préoccupé par l’implication qu’il y a d’une manière ou d’une autre un autre type d’être humain qui cherche refuge dans ce pays. »

Lord Heseltine, dont le nom a été vérifié par Jeremy Hunt dans le budget de cette année, a déclaré: «Je pense que le parti auquel j’appartenais, auquel j’appartiens toujours, comprend que la tolérance de base de la couleur, de la classe et de la croyance est fondamentale pour la décence et le comportement humain. .”

Theresa May a averti en 2002 que les conservateurs étaient considérés comme « le parti méchant », car elle a averti qu’ils resteraient hors du pouvoir à moins qu’ils ne changent leur image.

Mme May a décrit le projet de loi sur les petits bateaux du gouvernement comme une « gifle pour ceux qui se soucient réellement des victimes de l’esclavage moderne ».

Rishi Sunak soutient le « rêve » de Suella Braverman d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda (L’indépendant)

Le mois dernier, l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a également dénoncé ce qu’il a qualifié de conséquences involontaires du plan pour les victimes de l’esclavage moderne, affirmant qu’il « ciblait un groupe de personnes qui ne sont pas le problème ».

Les commentaires interviennent après que la bataille juridique continue sur la politique rwandaise a révélé que deux demandeurs d’asile afghans qui avaient précédemment tenté de chercher la sécurité dans le pays africain ont été expulsés et se sont retrouvés dans l’Afghanistan contrôlé par les talibans.

Des documents présentés à la cour d’appel ont montré que, alors que l’accord était en cours d’élaboration en mars 2022, deux Afghans ont été refoulés de l’aéroport de Kigali. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré qu’« au moins l’un d’entre eux était affilié à des forces internationales », et tous deux ont déclaré que leur vie était en danger suite à la prise de pouvoir des talibans.

Le gouvernement rwandais a nié les avoir directement envoyés à Kaboul, et le HCR a déclaré qu’ils avaient d’abord été expulsés vers le Kenya, puis vers Dubaï puis vers l’Afghanistan.

L’agence a fait valoir que l’incident constituait toujours une violation de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et semblait faire partie d’un schéma plus large de migrants d’Afghanistan et du Moyen-Orient se voyant systématiquement refuser l’asile pour des « raisons de sécurité » non précisées.

« Je pense que le traitement de ces deux demandeurs d’asile afghans soulève davantage de questions sur les fondements de la politique rwandaise du gouvernement », a ajouté Lord Dannatt.

Les avocats représentant les personnes sélectionnées pour l’expulsion ont déclaré à la cour que le Rwanda est « un État autoritaire à parti unique » qui « emprisonne, torture et assassine ceux qu’il considère comme ses opposants » et perpétue « la violence policière et la répression judiciaire ».

Son gouvernement a signé un accord de « délocalisation » similaire avec Israël, qui a fonctionné de 2013 à 2018. Mais la Cour d’appel a appris que des demandeurs d’asile envoyés de Tel-Aviv étaient détenus sans avoir la possibilité de demander l’asile.

Beaucoup ont disparu, tandis que d’autres ont été introduits clandestinement en Ouganda, et un nombre inconnu est mort en fuyant le Rwanda et en tentant de se rendre en Libye.

Les Afghans représentent toujours le plus grand nombre par nationalité des migrants arrivant sur de petits bateaux. En vertu de la législation proposée, le gouvernement cherchera à déclarer leurs demandes d’asile « irrecevables » et tentera leur expulsion sans tenir compte de leur situation.

Lord Dannatt a précédemment soutenu L’indépendantpour mettre fin à la menace d’expulsion d’un ancien combattant afghan vers le Rwanda, affirmant qu’il y a une « faille » dans la politique du gouvernement si les Afghans qui ont aidé les forces britanniques pouvaient être expulsés dans le cadre de la répression des traversées de petits bateaux.

Des personnalités militaires et des députés font partie des plus de 50 000 personnes qui soutiennent L’indépendantla pétition appelant le Royaume-Uni à donner refuge aux héros de guerre afghans qui ont servi aux côtés des forces britanniques.