Les dirigeants militaires australiens sont responsables de tous les crimes commis par leurs troupes en Afghanistan, a déclaré l’ex-chef des forces armées du pays, après qu’un rapport sur des atrocités présumées l’ait innocenté.

L’amiral Chris Barrie, qui a dirigé les Forces de défense australiennes de 1998 à 2002, a appelé à une commission royale d’enquête sur les allégations selon lesquelles les forces spéciales australiennes en Afghanistan auraient commis des meurtres illégaux, et a insisté sur le fait que la responsabilité de ces crimes incombe en fin de compte au commandement militaire du pays.

Une enquête de quatre ans, menée par le général de division Paul Brereton, a trouvé des preuves que les troupes australiennes ont commis des dizaines de meurtres en Afghanistan. Cependant, le rapport a déterminé que la responsabilité des crimes allégués « Ne s’étend pas aux quartiers généraux supérieurs. »

Dans des commentaires au Sydney Morning Herald, Barrie a déclaré qu’il ne le faisait pas « J’accepte » la conclusion du rapport, notant que des structures de commandement existent pour garantir que de telles atrocités ne se produisent jamais.

Le but d’avoir des responsabilités de commandement national sur le théâtre [of operations] est de s’assurer que notre peuple se comporte et fait ce qui est juste et convenable selon les directives du gouvernement australien.

L’amiral à la retraite a également exprimé son soutien à une enquête sur les conclusions préliminaires du rapport, arguant que «Les mamans et papa d’Australie doivent savoir ce qui se passe [in Afghanistan] et ce qu’il faut faire à ce sujet. » Il a déclaré que l’actuel chef des forces de défense, le général Angus Campbell, ne devrait pas être tenu de poursuivre les allégations détaillées dans le rapport de Brereton.

« [Campbell’s] le travail est de diriger la force de défense aujourd’hui – pas pour balayer le désordre d’il y a 12 ans », Barrie a dit au journal.

Les critiques ont accusé Campbell d’avoir protégé des officiers supérieurs de la responsabilité des crimes présumés tout en utilisant des mesures agressives pour faire bouc émissaire des militaires de rang inférieur pour le scandale.

Ses commentaires ont coïncidé avec la publication d’un article rédigé par l’Australian Institute, un groupe de réflexion progressiste sur les politiques publiques, qui plaide pour une commission royale d’enquête sur les crimes présumés. L’analyse fait également valoir que ne pas tenir les hauts gradés responsables de ces questions «Renverse une longue tradition de responsabilité du commandement pour les actes et les méfaits des troupes.»

Barrie a exprimé son indignation face aux crimes de guerre présumés, affirmant les prétendues atrocités « Terni » La réputation de l’Australie et l’armée du pays devront «Faire beaucoup de travail» pour retrouver son standing. Le mois dernier, il a demandé la dissolution de l’Australian War Memorial Council, car ses membres craignaient d’être trop proches des soldats des forces spéciales soupçonnés d’avoir commis les meurtres présumés en Afghanistan.

Le gouvernement australien a présenté ses excuses à Kaboul pour le « inconduite » détaillé par Brereton. Les abus allégués ont reçu une attention internationale, ainsi que la condamnation de gouvernements étrangers. Canberra a demandé des excuses au ministère chinois des Affaires étrangères, après qu’un de ses porte-parole a appelé à « Justice, » et comprenait une photographie trafiquée d’un soldat australien tenant un couteau au cou d’une jeune fille afghane.

