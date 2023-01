L’ancien chef de la WWE Vince McMahon envisage de revenir en tant que président exécutif

Vince McMahon, l’ancien chef de World Wrestling Entertainment, envisage de revenir dans l’entreprise qu’il a transformée d’un acteur régional d’une industrie très fragmentée des années 1980 en un géant mondial, a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué.

Les actions de la société de divertissement ont augmenté d’environ 11% dans les échanges après la cloche.

McMahon a déclaré qu’il prévoyait d’assumer le rôle de président exécutif de la WWE, de s’impliquer dans le processus de négociation des droits médiatiques de la société et d’examiner les alternatives stratégiques.

McMahon, qui a le pouvoir de vote majoritaire dans l’entreprise, a informé la WWE qu’il élit lui-même et deux anciens co-présidents et directeurs Michelle Wilson et George Barrios au conseil d’administration.

L’ancien dirigeant, qui a dirigé l’entreprise pendant quatre décennies, a déclaré que le seul moyen pour la WWE de capitaliser pleinement sur la demande croissante de contenu et de divertissement en direct était qu’il revienne en tant que président exécutif.

McMahon a pris sa retraite en juillet de l’année dernière en tant que PDG et président de la société, à la suite d’une enquête sur son inconduite présumée.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)