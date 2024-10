L’ancien chef de la sécurité publique mexicaine devrait être condamné dans une affaire de drogue aux États-Unis

NEW YORK– L’ancien chef de la sécurité publique mexicaine devrait être condamné mercredi par un tribunal américain. après avoir été condamné d’accepter des pots-de-vin pour aider les trafiquants de drogue.

Les procureurs fédéraux de Brooklyn demandent à un juge d’ordonner l’incarcération à vie de Genaro García Luna, tandis que ses avocats estiment qu’il ne devrait pas passer plus de 20 ans derrière les barreaux.

García Luna, 56 ans, a été reconnu coupable au début de l’année dernière d’avoir accepté des millions de dollars de pots-de-vin pour protéger le violent cartel de Sinaloa qu’il était censé combattre. Il a nié les allégations.

Les procureurs ont écrit que les actions de García Luna ont avancé un complot de trafic de drogue qui a entraîné la mort de milliers de citoyens américains et mexicains.

« Il est difficile d’exagérer l’ampleur des crimes de l’accusé, des décès et de la toxicomanie qu’il a facilités et de sa trahison envers les peuples du Mexique et des États-Unis », ont écrit les procureurs. « Ses crimes exigent justice. »

García Luna a dirigé la police fédérale du Mexique avant d’occuper un poste ministériel en tant que plus haut responsable de la sécurité du pays de 2006 à 2012 sous l’administration de l’ancien président mexicain Felipe Calderón.

García Luna était non seulement considéré comme l’architecte de la guerre sanglante de Calderón contre les cartels, mais il était également salué comme un allié par les États-Unis dans leur lutte contre le trafic de drogue. Au cours du procès, des photos ont été montrées de García Luna serrant la main de l’ancien président Barack Obama et s’adressant à l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton et à l’ancien sénateur John McCain.

Mais les procureurs affirment qu’en échange de millions de dollars, García Luna a fourni des renseignements sur les enquêtes menées contre le cartel, des informations sur les cartels rivaux et le passage en toute sécurité d’énormes quantités de drogue.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait veillé à ce que les trafiquants de drogue soient informés à l’avance des raids et qu’il avait saboté les opérations de police légitimes visant à appréhender les dirigeants des cartels.

Les trafiquants de drogue ont pu expédier plus d’un million de kilogrammes de cocaïne à travers le Mexique et vers les États-Unis en utilisant des avions, des trains, des camions et des sous-marins pendant que García Luna occupait ses fonctions, ont indiqué les procureurs.

Lors du procès de l’ancien chef de file du Sinaloa, Joaquin « El Chapo » Guzman, devant le même tribunal en 2018, un ancien membre du cartel a témoigné qu’il a personnellement versé au moins 6 millions de dollars en récompense à García Luna et que les membres du cartel ont accepté de mettre en commun jusqu’à 50 millions de dollars pour payer sa protection.

Les procureurs affirment également que García Luna a comploté pour annuler le verdict du procès de l’année dernière en cherchant à soudoyer ou à convaincre par la corruption plusieurs détenus du centre de détention métropolitain de Brooklyn de soutenir de fausses allégations selon lesquelles deux témoins du gouvernement auraient communiqué via des téléphones portables de contrebande avant le procès.

Dans leur appel à la clémence, les avocats de García Luna ont écrit à un juge que García Luna et sa famille avaient subi des attaques publiques tout au long de ses cinq années d’emprisonnement.

« Il a perdu tout ce pour quoi il avait travaillé – sa réputation, tous ses biens, les institutions qu’il défendait, même l’indépendance de la justice mexicaine – et il a été impuissant à contrôler quoi que ce soit », ont-ils écrit.

« Au cours des cinq dernières années seulement, il a perdu deux frères et sœurs, a appris le handicap d’un autre en raison de complications liées au COVID-19 et de l’imposition d’un mandat d’arrêt contre elle, et a appris que sa plus jeune sœur avait été emprisonnée en raison de sa relation avec lui. » ont-ils ajouté.

Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum a brièvement commenté l’affaire mardi en disant : « Le grand problème ici est de savoir comment quelqu’un qui a été récompensé par les agences américaines, et à qui l’ancien président Calderón a dit des choses merveilleuses à propos de son secrétaire à la sécurité, est aujourd’hui prisonnier dans le aux États-Unis, car il a été démontré qu’il était lié au trafic de drogue.»

___

La rédactrice d’Associated Press, Fabiola Sánchez, à Mexico, a contribué à ce rapport.