WASHINGTON – L’ancien chef de la sécurité électorale, Christopher Krebs, a déclaré qu’il n’avait rien vu qui changerait son opinion sur la sécurité des élections de 2020 et a exhorté les républicains à dénoncer des allégations sans fondement de fraude électorale généralisée.

« Ce n’est pas l’Amérique que je reconnais. Il faut que cela cesse. Nous avons besoin que tout le monde dans les rangs de la direction se lève », a déclaré Krebs lors d’un témoignage mercredi devant le Sénat sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales. «J’apprécierais plus de soutien de la part de mon propre parti, le Parti républicain, pour dénoncer ces choses et passer à autre chose… Nous devons passer à autre chose.

Krebs a également défendu des responsables électoraux locaux et étatiques qui ont fait l’objet de menaces et de harcèlement pour avoir refusé de soutenir les allégations de fraude massive. Il a distingué le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et Gabriel Sterling, le directeur de la mise en œuvre du vote de l’État.

« Ce sont des républicains qui mettent le pays au-dessus du parti », a déclaré Krebs. « En conséquence, ils sont soumis à des menaces horribles. »

Krebs, qui a présidé un effort de sécurité électoral élaboré par le département de la Sécurité intérieure, a été limogé par le président Donald Trump le mois dernier dans le cadre d’une vague post-électorale de hauts responsables de la sécurité nationale. L’éviction de Krebs fait suite à la déclaration de l’agence selon laquelle les élections générales ont été les plus sûres de l’histoire des États-Unis.

La déclaration a servi de réprimande pointue à Trump, qui a continué de faire des allégations non fondées de fraude électorale tandis que son équipe juridique cherchait à annuler les résultats des élections dans les États du champ de bataille que le président élu Joe Biden a remporté. Les juges locaux et fédéraux, y compris ceux nommés par Trump, ont largement rejeté ces efforts. La Cour suprême a également refusé d’entendre les contestations présentées par les alliés du président.

« Pour être clair, sur la base de mon expérience et de ma compréhension, aucun adversaire n’a encore développé la capacité de manipuler un seul vote émis lors d’une élection américaine. De plus, même si un tel piratage était mené, il serait incroyablement difficile de le faire. opération à une échelle qui pourrait changer le résultat d’une élection nationale », a déclaré Krebs dans sa déclaration d’ouverture écrite.

Krebs a également déclaré que les allégations selon lesquelles des pirates informatiques et des algorithmes malveillants avaient inversé les votes dans plusieurs États, ainsi que les allégations selon lesquelles un vendeur de matériel électoral avait des liens avec un dictateur étranger décédé ne correspondaient pas « à ce que nous savons des faits ».

« Ils sont également dangereux et ne servent qu’à semer la confusion, à effrayer et, en fin de compte, à saper la confiance dans les élections », a déclaré Krebs.

L’ancien avocat de Trump, Sidney Powell, que Krebs n’a pas nommé, avait raconté une histoire élaborée selon laquelle l’ancien président vénézuélien Hugo Chavez avait orchestré un effort pour truquer les élections américaines en conspirant avec Dominion Voting Systems. Chavez est mort il y a sept ans.

Les juges de plusieurs États ont rejeté les revendications électorales. Dans le Michigan, un juge fédéral a déclaré: « Cette action en justice semble moins viser à obtenir le redressement que les demandeurs recherchent – car une grande partie de ce redressement est au-delà du pouvoir de cette Cour – et davantage à l’impact de leurs allégations sur la foi du peuple dans le processus démocratique et leur confiance en notre gouvernement. «

Les allégations de retournement de voix sont à la fois « inexactes » et « techniquement incohérentes », a déclaré Krebs, citant une déclaration signée par 59 experts de la sécurité nationale.

« Les systèmes ont-ils des vulnérabilités? Oui. Mais les vulnérabilités ne se traduisent pas automatiquement par des systèmes piratés et les votes ont changé », a déclaré Krebs. « Des mesures de résilience appropriées intégrées dans les systèmes électoraux signifient qu’avec un papier fiable et une prospection et un audit post-électoraux significatifs qui peuvent confirmer à plusieurs reprises les résultats, les électeurs peuvent toujours avoir confiance dans le processus. »

Plus tôt ce mois-ci, Krebs a poursuivi la campagne Trump et l’un des avocats du président pour diffamation, affirmant que l’avocat avait faussement qualifié ses propos de traîtres tout en suggérant que Krebs soit « emmené à l’aube et fusillé ».

