L’ancien chef de la sécurité du Mexique est jugé dans une affaire de drogue aux États-Unis

NEW YORK (AP) – Protégés par l’anonymat et une sécurité supplémentaire, les jurés ont eu leur premier aperçu lundi d’un rare procès américain d’un ancien responsable mexicain au niveau du cabinet accusé d’avoir accepté des pots-de-vin pour aider les trafiquants de drogue qu’il était censé neutraliser.

Après avoir embrassé sa femme et sa fille dans la galerie de la salle d’audience, Genaro García Luna, qui était autrefois le plus haut responsable de la sécurité mexicaine, a regardé avec peu de réaction extérieure le début des déclarations liminaires. Son cas se replie sur la politique mexicaine, son vaste et violent trafic de drogue, ses liens inconfortables entre les deux et ses relations délicates entre les États-Unis et le Mexique concernant la lutte contre la drogue et la corruption.

García Luna est accusé d’avoir accepté des mallettes pleines d’argent – des millions de dollars en tout – pour laisser le célèbre cartel de Sinaloa opérer en toute impunité alors qu’il envoyait des tonnes de cocaïne aux États-Unis

“La personne qui est censée être en charge de la lutte contre le cartel de Sinaloa était en fait son atout le plus précieux… et avec son aide, le cartel a gagné des millions”, a déclaré le procureur adjoint américain Philip Pilmar aux jurés. Il a qualifié García Luna “d’homme qui a trahi à la fois son pays et le nôtre”.

Il a déclaré que si García Luna se présentait aux deux pays comme un héros de la lutte contre la drogue, il veillait à ce que le cartel obtienne des informations sur les enquêtes, un passage en douceur de sa cocaïne à travers les points de contrôle de la police et des escortes policières – et parfois même des badges – pour les membres du cartel. . Les agents ont livré en main propre des cargaisons de drogue depuis les aéroports et ont agi comme des mercenaires pour tuer les personnes que les cartels voulaient faire disparaître, a déclaré Pilmar.

García Luna a déclaré qu’il est “faux, diffamatoire et parjure de dire que j’ai déjà reçu des biens matériels d’une personne, d’un policier ou d’un groupe criminel”.

Son avocat principal, César de Castro, a déclaré aux jurés que l’affaire du gouvernement reposait sur “des rumeurs, des spéculations et les paroles de certains des plus grands criminels du monde” – des membres du cartel prêts à témoigner contre lui.

“Pas d’argent, pas de photos, pas de vidéo, pas de SMS, pas d’e-mails, pas d’enregistrements, pas de documents – aucune preuve crédible et crédible que Genaro García Luna a aidé le cartel”, a déclaré l’avocat dans sa déclaration liminaire. Il a décrit l’affaire comme “une démonstration très publique et en colère” d’un gouvernement américain qui abandonne un ancien partenaire de la lutte contre la drogue.

De Castro a déclaré que la poursuite diligente de García Luna contre les gangs de la drogue faisait de lui un large éventail d’ennemis, y compris des cartels, des policiers corrompus et des politiciens qui s’opposaient à la guerre anti-drogue qu’il aidait à mener. L’avocat a fait valoir que les membres du cartel qui sont sur le point de témoigner mentent pour réduire leurs propres peines et se venger d’un responsable gouvernemental qu’ils considèrent comme responsable de leur arrestation.

“Ne laissez pas les cartels jouer avec vous”, a-t-il déclaré aux jurés.

Ingénieur de formation, García Luna a travaillé dans les agences mexicaines de sécurité nationale et d’application de la loi pendant plus de 20 ans. Il a finalement dirigé l’Agence fédérale d’enquête du Mexique de 2001 à 2005, puis a été secrétaire à la sécurité publique du président Felipe Calderon de 2006 à 2012.

En tant que chef de la sécurité publique, García Luna était considéré comme l’homme de confiance dans la guerre sanglante de Calderon contre les cartels et comme un allié clé dans une initiative américaine qui a débuté sous l’administration de l’ancien président George W. Bush et a fourni à la police mexicaine l’équipement, la technologie et la formation pour essayer pour enrayer le flux de drogue à travers la frontière. Les photos présentées au tribunal montrent García Luna avec l’ancien président américain Barack Obama, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, l’ancien sénateur John McCain et d’autres hauts responsables.

Mais García Luna a également été poursuivi pendant des années par des allégations selon lesquelles il aurait des liens avec des trafiquants de drogue.

Puis, lors du procès de l’ancien chef de file de Sinaloa Joaquin “El Chapo” Guzman à New York, un ancien membre du cartel a témoigné en 2018 qu’il avait personnellement versé au moins 6 millions de dollars en paiements à García Luna, et que les membres du cartel avaient accepté de mettre en commun jusqu’à 50 millions de dollars. pour le soudoyer.

García Luna, qui a déménagé à Miami après avoir quitté son poste gouvernemental, a été arrêté en 2019 au Texas et est depuis détenu sans caution dans une prison fédérale. Il a plaidé non coupable à des accusations de trafic de drogue et de participation à une entreprise criminelle continue. L’homme de 54 ans pourrait faire face à des décennies de prison s’il est reconnu coupable.

L’actuel président mexicain Andrés Manuel López Obrador, un gauchiste, a salué le procès, qui pourrait mettre en lumière la corruption sur la montre d’un prédécesseur conservateur. Il a également suggéré à Washington d’enquêter sur ses propres responsables de l’application des lois qui ont travaillé avec García Luna.

Le Mexique a déclaré dans le passé que ses fonctionnaires devraient être jugés chez eux s’ils étaient accusés de corruption. Les États-Unis ont été invités en 2020 à extrader García Luna pour faire face à des accusations d’enrichissement illégal, mais le gouvernement mexicain n’a pas exercé la même pression qu’il l’a fait pour tronquer une poursuite américaine contre un ancien secrétaire à la Défense mexicain accusé d’avoir accepté des pots-de-vin pour protéger le H -2 ententes. Il a été renvoyé au Mexique en 2020 et rapidement blanchi. À l’époque, le ministre des Affaires étrangères a présenté le cas de García Luna sous un jour différent, notant qu’il vivait aux États-Unis.

García Luna est jugé dans le même palais de justice fédéral de Brooklyn où Guzman a été reconnu coupable d’avoir dirigé une vaste opération internationale de trafic de drogue pendant des décennies.

Comme Guzman, García Luna fait face à des jurés dont les noms sont tenus secrets. Ils sont également escortés vers et depuis le palais de justice par des maréchaux américains adjoints et séquestrés du public lorsqu’ils sont à l’intérieur.

Jennifer Peltz, l’Associated Press