L’ancien chef de la reine Elizabeth révèle sa collation préférée depuis plus de 90 ans

La royauté est quelque chose dont beaucoup d’entre nous ont toujours été curieux. Par exemple, nous supposons généralement que les membres des familles royales n’envisageraient jamais de se faire servir la même nourriture tous les jours étant donné la variété d’options disponibles.

Cependant, cette bulle a été éclatée par le chef royal Darren McGrady, qui a cuisiné pour nul autre que la reine Elizabeth dans son palais de Buckingham pendant 15 ans. La monarque de 96 ans prend le même petit-déjeuner depuis des décennies, c’est-à-dire toute sa vie.

L’habitude particulière de la reine a été révélée lorsque Darren McGrady l’a révélée au monde via une vidéo YouTube l’année dernière. McGrady a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube de 226 000 abonnés en juin de l’année dernière, expliquant comment préparer votre thé royal l’après-midi à la maison et quels types de sandwichs seraient servis au palais de Buckingham.

La gâterie d’enfance de Sa Majesté, le “sou de confiture”, dont il a parlé dans sa vidéo, est son goûter préféré pour le thé de l’après-midi depuis qu’il l’a révélé. Depuis plus de 90 ans, le dessert sucré est un incontournable de la carte. Il a dit que c’était simple depuis des années, avec de la confiture de fraises sur un morceau de pain avec du beurre. Il a poursuivi en disant que “de belles fraises écossaises des jardins” étaient utilisées pour faire la confiture.

Il a ajouté que la reine avait également des envies de divers ingrédients de sandwich comme la tomate et le fromage et le concombre avec du fromage à la crème à la menthe. Elle préférait cependant les centimes de confiture. La divulgation a surpris les internautes. Ils ont été surpris par l’affection de la reine pour un simple sandwich. Une grande partie des commentaires parlaient de la façon dont on peut encore être attaché à des choses très simples malgré le fait d’avoir tout au monde à votre disposition.

Le chef McGrady a également cuisiné pour la princesse Diana et les princes William et Harry.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici