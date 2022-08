L’ancien chef de la police du Texas écope de 15 ans et demi pour corruption

SAN ANGELO, Texas (AP) – Un ancien chef de la police de l’ouest du Texas a été condamné vendredi à 15 ans et demi de prison pour avoir accepté des pots-de-vin pour un contrat de plusieurs millions de dollars pour un vendeur de la ville.

Un juge fédéral a condamné l’ancien chef de la police de San Angelo, Timothy Ray Vasquez, 52 ans, à San Angelo après qu’un jury l’a reconnu coupable en mars de corruption et de fraude postale. Le juge de district américain James Wesley Hendrix a également infligé une amende de 35 000 $ à Vasquez.

Vasquez a été chef de la police de 2004 à 2016 avant de perdre une candidature à la réélection alors qu’il était ciblé par des enquêteurs fédéraux. Il a été mis en examen en janvier 2020.

Les procureurs fédéraux ont présenté des preuves que Vasquez a utilisé son poste de chef de la police pour aider un fournisseur de système radio à décrocher un contrat municipal d’une valeur de près de 6 millions de dollars. En retour, le vendeur a payé plus de 175 000 $ à Vasquez et lui a fourni l’utilisation de suites de luxe lors d’événements sportifs et d’un concert de rock, ainsi qu’un condo à San Antonio.

Vasquez aurait pu être condamné à jusqu’à 70 ans de prison.

The Associated Press