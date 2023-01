L’ancien chef de la police du Capitole dénonce les responsables du renseignement et l’armée lors de l’attaque du 6 janvier

Le livre de M. Sund, publié mardi, près de deux ans après l’assaut sanglant contre le Capitole, contient un long récit minute par minute du chaos de ce jour-là. Il répand le blâme pour l’attaque.

Il dit dans le livre que l’ancien président Donald J. Trump s’est comporté de manière irresponsable lorsqu’il a déclenché une foule, l’a dirigée vers le Capitole et a observé la violence pendant des heures sans essayer d’intervenir. M. Sund reproche également à la sécurité de Capitol Hill de s’être politisée.

(Les trois hauts responsables de la sécurité du Capitole ont démissionné sous la pression après la violation du Capitole. La présidente Nancy Pelosi a appelé à la démission de M. Sund lors d’une conférence de presse après l’attaque.)

M. Sund dit qu’il blâme certains hauts responsables de la police du Capitole qui ont travaillé avec lui pour certaines des failles de sécurité, mais il en assume également la responsabilité.

Il dit que, rétrospectivement, il aurait dû pousser plus fort, quelques jours avant l’assaut, pour persuader la Garde nationale de se déployer au Capitole, même s’il pense qu’une grande partie des renseignements les plus accablants ne sont jamais parvenus jusqu’à son bureau. Il dit également qu’il aurait aimé être plus impliqué dans la communication avec ses officiers pendant l’attaque.