L’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, fait une comparution très attendue à l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence aujourd’hui

L’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, a déclaré que les manifestations du convoi de l’hiver dernier avaient “mal révélé” des problèmes de police et de sécurité nationale au Canada, selon des preuves déposées auprès de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence avant son témoignage plus tard ce matin.

Sloly, qui a démissionné le 15 février, a également déclaré à la Commission d’urgence de l’ordre public qu’il ne croyait pas qu’une approche différente du Service de police d’Ottawa (SPO) aurait empêché les manifestations de paralyser la capitale l’hiver dernier.

Sloly en dira plus sur sa version de l’histoire lors de sa comparution très attendue devant la commission vendredi matin, qui devrait commencer à 9h30 HE. CBC News le diffusera en direct en ligne.

Sloly a passé quatre entretiens avec les avocats de la commission depuis fin août ; son entretien le plus récent a eu lieu le 5 octobre. Un résumé de ce qu’il a dit lors de ces entretiens a été déposé comme preuve lors de l’enquête plus tôt cette semaine.

L’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, témoigne aujourd’hui devant la Commission d’urgence de l’ordre public. (Fred Chartrand/Presse canadienne)

“Sloly ne croit pas que [the Ottawa Police Service] aurait pu faire quoi que ce soit de sensiblement différent à un niveau global compte tenu de la crise de sécurité nationale sans précédent à laquelle le SPO était confronté », indique le résumé de l’interview du témoin de Sloly.

“Il y avait des problèmes structurels dans la sécurité nationale, la police et la justice [structures] qui ont longtemps précédé les événements du convoi et ont été mal exposés au cours de cet événement sans précédent et de changement de paradigme.”

Les rapports de renseignement sont allés à Sloly

L’une des plus grandes critiques adressées à Sloly et à d’autres membres du Service de police d’Ottawa était qu’ils avaient ignoré les avertissements selon lesquels les manifestants allaient rester dans la ville jusqu’à ce que leurs revendications pour un nouveau gouvernement et l’abrogation de tous les mandats de vaccination soient satisfaites.

L’enquête de la Commission d’urgence de l’ordre public a appris que la police d’Ottawa s’attendait à ce que la plupart des manifestants partent après le premier week-end et n’avait pas de plan d’urgence en place après le lundi 31 janvier.

Sloly a déclaré à la commission qu’il avait appris pour la première fois qu’une foule de manifestants se rendait à Ottawa le 13 janvier, lorsqu’il avait reçu un rapport sur le “convoi de la liberté” du projet Hendon, un réseau de partage de renseignements dirigé par la Police provinciale de l’Ontario.

REGARDER | “Vous pouviez sentir la tension”: le surintendant en chef à la retraite de la Police provinciale de l’Ontario sur Sloly

“Vous pouviez sentir la tension”: le surintendant principal à la retraite de l’OPP, Carson Pardy, sur l’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly Pardy a été interrogé par l’avocat de la commission sur la façon dont Sloly a traité les forces de police pendant le convoi. Il décrit un environnement très tendu et des gens assis « la tête baissée » pendant les réunions.

La Police provinciale de l’Ontario continuerait d’envoyer des rapports sur le projet Hendon à la police d’Ottawa.

Au cours de l’un des entretiens de Sloly, les avocats de la commission lui ont montré un rapport du 26 janvier du projet Hendon avertissant que des éléments des manifestations pourraient présenter un risque et que certains partisans soutenaient des “idéologies marginales”.

Sloly a répondu que de tels risques pourraient se matérialiser lors de la plupart des événements majeurs.

“Ce passage n’a donc pas aidé le chef Sloly à déterminer si le Freedom Convoy posait un problème majeur”, indique son témoignage.

Un rapport de renseignement de la Police provinciale de l’Ontario du 28 janvier partagé avec Sloly indique que “les informations disponibles indiquent que les manifestants prévoient de rester à Ottawa au moins” jusqu’au 4 février.

Sloly a déclaré aux avocats de la commission qu’il comprenait que cela signifiait que la manifestation se déroulerait principalement sur un week-end, avec un petit groupe restant par la suite.

Alors que les briefings indiquaient que les supporters recevaient des dons en espèces, en nourriture et en eau, Sloly a déclaré que cela ne suggérait pas que cet événement serait différent des autres grandes manifestations.

Sloly a également reçu un courriel du 21 janvier du sergent de la police d’Ottawa. Sean Kay a déclaré que l’objectif du convoi était de rester à Ottawa jusqu’à ce que les restrictions soient abrogées.

Sloly a déclaré que si Kay avait ces inquiétudes, il se serait attendu à ce qu’il en informe ses superviseurs, qui auraient dû apporter des modifications au plan opérationnel.

Une note interne aux officiers indique que les manifestants resteront “probablement”

Alors que le SPO signalait à la ville et au public que les manifestations dureraient un week-end, une note a été envoyée aux agents le 24 janvier limitant leur temps libre discrétionnaire pour se préparer à l’arrivée du Freedom Convoy.

Il a déclaré que si “l’événement est prévu pour une journée, il est fort probable que de nombreux participants ne quitteront pas la ville avant une durée indéterminée”.

Interrogé sur le libellé de cette note, Sloly “a indiqué que le langage de l’extrait n’était pas censé être exact”, indique le résumé.

Les manifestants agitent des drapeaux alors que le convoi de camions descend sur la Colline du Parlement à Ottawa le 29 janvier 2022. (Joe Tunney/CBC)

Sloly a déclaré à la commission qu’il estimait que la situation à Ottawa révélait des déficits structurels et de ressources liés à la sécurité nationale, y compris une « concentration excessive sur l’extrémisme islamiste au détriment d’autres menaces à la sécurité nationale du Canada ».

“Une agence de sécurité nationale aurait dû remplir ce rôle de renseignement. Mais l’OPP devait combler cette lacune en tant que service de police provincial car apparemment aucune agence de sécurité nationale ne le faisait”, a déclaré Sloly, selon son résumé de témoin.

Questions sur le plan opérationnel

Jeudi, la commission a entendu le chef de la Police provinciale de l’Ontario, qui a déclaré qu’il pensait que le plan opérationnel du SPO interdirait les camions de l’enceinte parlementaire et prévoirait des autobus et des navettes pour permettre aux manifestants d’accéder au centre-ville.

Sloly a déclaré à la commission lors de ses entrevues qu’il n’avait jamais reçu de communications écrites ou verbales de ses officiers supérieurs, de la Police provinciale de l’Ontario, de la GRC ou d’autres organismes partenaires suggérant que le plan du SPO visant à permettre au Freedom Convoy d’entrer au centre-ville d’Ottawa était erroné.

Peu de temps après l’arrivée de la foule et des véhicules, a déclaré Sloly, son équipe a pris conscience des niveaux croissants de “comportements menaçants et antisociaux” de la part des participants au convoi.

Sloly a déclaré que le 1er février, un officier des Forces armées canadiennes lui avait dit que le Freedom Convoy “comportait des éléments d’insurrection”.

La commission a également entendu des témoins critiquant l’absence de plan de l’OPS pour faire face aux manifestants s’ils refusaient de partir.

Une ligne de manifestants anti-vaccin se tient face à face avec une ligne de policiers au centre-ville d’Ottawa le samedi 19 février 2022. (Michael Charles Cole/CBC)

La semaine dernière, le chef adjoint du SPO, Trish Ferguson, a déclaré que la police d’Ottawa n’avait toujours pas de nouveau plan au 4 février – une semaine après que les manifestants et leurs véhicules étaient entrés pour la première fois dans la ville – parce que la force “éteignait les incendies” et s’occupait de recrutement.

“Je pense que nous pataugeions un peu en termes de dotation en personnel, en termes de notre capacité à vraiment faire le point sur ce qui se passait, puis à aller de l’avant et à proposer un plan pour s’en sortir”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons perdu du temps là-bas.”

Dans le cadre de sa mission, la commission examine également les actions de la police avant et après l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.

Il a entendu des témoignages décrivant une relation tendue et parfois méfiante entre Sloly et la Police provinciale de l’Ontario pendant la manifestation.

“Dans l’ensemble, le ton, je dirais, était très antagoniste, c’était irrespectueux”, a déclaré la semaine dernière le surintendant à la retraite de l’OPP, Carson Pardy.

Pardy a déclaré que pendant que Sloly demandait du renfort, la Police provinciale de l’Ontario était frustrée par l’absence d’un plan concret.

“Vous devez savoir ce que ces gens vont faire quand ils arriveront là-bas, jusqu’à l’endroit où ils restent et qui les nourrit”, a déclaré Pardy à la commission.

“Vous avez besoin de ces bases en place. Rien de tout cela n’était en place.”

Sloly dit que le SPO avait des problèmes de ressources et de moral

Sloly a déclaré à la commission que l’un de ses regrets est qu’un commentaire qu’il a fait lors de la manifestation – qu'”il n’y a peut-être pas de solution policière à cette manifestation” – a été considéré par beaucoup comme un signe que le SPO abandonnait.

Il a dit qu’il voulait dire que la police d’Ottawa ne pouvait pas mettre fin à cette situation par elle-même.

Le 2 février, a-t-il dit, il a rencontré le maire Jim Watson pour faire valoir ce point.

Les notes de cette réunion, citées dans l’interview, ont déclaré que Sloly “a conseillé que toutes les options sur la table [need] à envisager “l’option politique”.

“Ce n’est pas ma responsabilité légale de mettre fin à une manifestation – c’est ma responsabilité légale de fournir un maintien de l’ordre adéquat et efficace pour servir et protéger la ville/les citoyens”, indiquent les notes de réunion.

Sloly a déclaré qu’avant l’atterrissage du convoi de protestation, le SPO était aux prises avec un moral bas et un manque de confiance du public, en particulier au sein des communautés racialisées et marginalisées d’Ottawa.

“L’OPS ne fonctionnait pas de manière optimale, n’était pas bien doté en ressources et son leadership était mis à rude épreuve au moment où le Freedom Convoy est arrivé”, indique le résumé du témoin de Sloly.