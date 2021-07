L’ancien chef de la police de Detroit, James Craig, annonce sa candidature au poste de gouverneur du Michigan en disant à Tucker Carlson qu’il est un « combattant »

Un chef de la police de Detroit à la retraite prévoit une course contre le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, pour ce qu’il appelle un mauvais « leadership » pendant la pandémie.

L’ancien chef de la police de Détroit, James Craig, a déclaré qu’il lançait mercredi « le comité exploratoire du chef James Craig pour le gouverneur » pour se présenter comme candidat républicain dans l’État contre le président démocrate sortant.

L’ancien chef de la police de Détroit, James Craig, a déclaré qu’il envisageait de se présenter au poste de gouverneur du Michigan Crédit : Fox News

S’exprimant sur Tucker Carlson ce soir, Craig a déclaré qu’il blâmait Whitmer pour son mauvais leadership pendant la pandémie et a déclaré qu’il y aurait une augmentation de la violence à Detroit sans lui.

« Nous savons ce qui s’est passé l’année dernière lorsque d’autres villes ont brûlé : Portland, Seattle, Los Angeles, Chicago, Detroit n’ont pas brûlé », a-t-il déclaré à propos des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd.

Craig, originaire de Détroit et vétéran de 44 ans de la police de Détroit – dont huit ans en tant que chef – a déclaré qu’il avait « protégé et servi » pendant des décennies pour Détroit et qu’il souhaitait faire de même pour le reste du Michigan.

Le républicain a déclaré que l’inaction de Whitmer dans le leadership a conduit à de nombreux problèmes affectant les propriétaires de petites entreprises de l’État.

« Je ne peux m’empêcher de penser aux petites entreprises qui souffrent de la pandémie, et maintenant nous voulons donner » ce que Craig a appelé « des aumônes et les entreprises ne peuvent même pas embaucher d’employés ».

« Je dois vous dire que je me présente, car quand je regarde les politiciens à travers le pays, quand je regarde le gouverneur Whitmer, elle suit des règles différentes – elle le fait tout simplement. »

« Il s’agit de leadership – vous ne pouvez pas me l’enlever – je suis un combattant. »