L’ancien chef de la police antiterroriste britannique qualifie les commentaires de Suella Braverman sur les migrants d ‘”inexplicables”

L’ancien chef de la police anti-terroriste britannique a qualifié le langage de Suella Braverman sur les migrants d'”inexplicable” et l’a comparé au discours “Rivers of Blood” d’Enoch Powell.

Le commissaire adjoint de la police métropolitaine, Neil Basu, qui est le plus ancien officier de police non blanc du pays, a déclaré que le discours raciste et anti-immigration de 1968 avait fait de la vie de ses parents un «enfer» en tant que couple métis.

Dans une interview accordée à Channel 4 News avant son départ de Scotland Yard, il a été interrogé sur la déclaration de Mme Braverman selon laquelle envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda était son « rêve ».

“Je trouve inexplicables certains des commentaires du ministère de l’Intérieur”, a déclaré M. Basu.

“C’est incroyable d’entendre une succession de politiciens très puissants qui ressemblent à ça parler dans un langage dont mon père se serait souvenu depuis 1968. C’est horrible.”

L’officier supérieur de police a ajouté: “Je suis né en 1968. Le discours” Rivers of Blood “a eu lieu dans la circonscription voisine de celle où vivaient mes parents et a fait de leur vie un enfer.”

Mme Braverman a qualifié les petites traversées en bateau des demandeurs d’asile dans la Manche d'”invasion” au Parlement le 31 octobre, au lendemain de l’attentat incendiaire d’un terroriste d’extrême droite contre un centre d’accueil à Douvres.

“Le peuple britannique mérite de savoir quel parti est sérieux quant à l’arrêt de l’invasion sur notre côte sud”, a déclaré le ministre de l’Intérieur.

“La migration illégale est hors de contrôle, et trop de gens sont plus intéressés à jouer à des jeux de société politiques et à dissimuler la vérité qu’à résoudre le problème.”

Les petites traversées en bateau sont devenues une priorité pour les groupes d’extrême droite britanniques, qui ont soutenu à voix haute la description d’une “invasion” faite par Mme Braverman.

La police antiterroriste surveille les menaces contre les centres d’accueil et les hôtels pour migrants, à la suite d’une série d’éloges en ligne pour le bombardier de Douvres Andrew Leak et appelle à de nouvelles attaques.

M. Basu a dirigé la police antiterroriste britannique entre mars 2018 et septembre 2021.

Il a postulé pour devenir directeur général de la National Crime Agency (NCA), atteignant la dernière étape avant que le processus de recrutement ne soit arrêté et redémarré par le gouvernement.

Downing Street serait intervenu dans la nomination alors que Boris Johnson s’opposait à M. Basu parce qu’il avait déclaré que l’ancien Premier ministre aurait été empêché de rejoindre la police métropolitaine en raison de ses commentaires de 2019 sur les femmes musulmanes et les Noirs.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait qu’il n’avait pas été nommé à la tête de la NCA, M. Basu a déclaré: «Je sais que le numéro 10 s’est déjà ingéré dans ma nomination à des postes. Et la raison de cela, je ne l’ai pas dit. Je suppose – et les gens qui me connaissent le supposent – que c’est parce que j’ai été franc sur des questions qui ne correspondent pas à l’administration politique actuelle.

Il a dit qu’il doit y avoir une “tolérance zéro” pour les policiers préjugés et corrompus, et que les policiers doivent se rappeler qu’ils “servent tout le public sans crainte ni faveur, peu importe à qui ils ressemblent, pas seulement les gens que nous aimons”.

M. Basu a déclaré que si «réveillé» signifiait être attentif aux questions de justice raciale et sociale, il «le porterait comme un autocollant de pare-chocs tous les jours de la semaine».

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que ses efforts pour recruter 20 000 policiers supplémentaires signifiaient qu’il y avait un nombre record de gendarmes noirs et de minorités ethniques en poste, et qu’il soutenait le changement au sein de la police.

Un porte-parole a ajouté: «Le ministre de l’Intérieur s’attend à ce que les forces adoptent une approche de tolérance zéro face au racisme sur leur lieu de travail.

“Mais le ministre de l’Intérieur est également très clair sur la nécessité de gérer efficacement nos frontières et d’avoir un système d’asile qui fonctionne pour ceux qui en ont vraiment besoin, tout comme le peuple britannique.”