L’ancien chef de la majorité emprisonné pour DUI quitte le Sénat du Kansas

TOPEKA, Kan. (AP) – Un législateur du Kansas qui a été contraint de quitter l’un des emplois les plus puissants du Sénat de l’État à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété et excès de vitesse sur deux autoroutes inter-États prévoit de quitter l’Assemblée législative début janvier.

L’ancien chef de la majorité au Sénat, le sénateur Gene Suellentrop, un républicain de Wichita, a confirmé mardi qu’il prévoyait de prendre sa retraite le 2 janvier, déclarant dans un e-mail que ses 13 années en tant que législateur “sont assez longues”. Les sénateurs de l’État ne sont pas rééligibles avant 2024, et les républicains de son district prévoient de se réunir le 14 décembre pour nommer un remplaçant pour le reste de son mandat de quatre ans.

Les sénateurs républicains qui ont choisi Suellentrop en décembre 2020 pour établir le calendrier des débats quotidiens de la chambre et organiser leurs réunions de caucus l’ont dépouillé du titre de chef de la majorité quatre mois plus tard, bien qu’il ait conservé son siège au Sénat. Son éviction en tant que chef de la majorité est intervenue moins d’un mois après son arrestation en mars 2021 et des accusations criminelles qui comprenaient une tentative d’échapper aux forces de l’ordre, un crime. Il n’a pas contesté en octobre 2021 les accusations de délit de conduite imprudente et de conduite sous l’influence et a purgé deux jours de prison.

“Il y a trop de choses dans ma vie qui sont plus importantes, à ce stade, que de servir à l’Assemblée législative du Kansas”, a déclaré Suellentrop dans son e-mail mardi.

L’homme d’affaires de Wichita, âgé de 70 ans, a ajouté qu’il était “très reconnaissant” des électeurs qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière. Son intention de démissionner a été rapportée pour la première fois par le Sunflower State Journal.

L’affaire pénale de Suellentrop a attiré l’attention nationale parce qu’il était un leader législatif et aurait conduit jusqu’à 90 miles par heure (145 kilomètres par heure). Un soldat de la Kansas Highway Patrol a également déclaré dans un affidavit que Suellentrop l’avait appelé à un moment donné “donut boy”. Personne n’a été blessé.

Les enregistrements radio des forces de l’ordre et les appels au 911 publiés par le département du shérif local ont montré que plusieurs personnes ont signalé que le SUV de Suellentrop roulait dans le mauvais sens sur l’Interstate 470 près d’une sortie sud de Topeka, puis sur l’Interstate 70 via le nord de Topeka. La patrouille routière a déclaré que le taux d’alcoolémie de Suellentrop était de 0,17, plus du double de la limite légale de 0,08.

En plus de purger deux jours de prison, un juge a placé Suellentrop en probation pendant un an, bien que les dossiers judiciaires montrent qu’il a été libéré tôt, en juillet.

La carrière législative de Suellentrop a commencé en décembre 2009, lorsque les républicains locaux l’ont choisi pour occuper un poste vacant à la State House. Il a remporté son siège au Sénat en 2016 et a été réélu en 2020.

Il avait servi deux ans en tant que président du comité sénatorial de la santé lorsque les sénateurs du GOP l’ont nommé chef n ° 2 de la chambre, derrière le président du Sénat Ty Masterson, un autre républicain de la région de Wichita.

Chase Blasi, un ancien assistant de Masterson et le prédécesseur de Masterson en tant que président du Sénat, cherche le siège de Suellentrop. Masterson l’a approuvé.

John Hanna, l’Associated Press