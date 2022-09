Un ancien chef de la fonction publique a vivement critiqué Liz Truss pour avoir limogé son haut responsable du Trésor.

Lord O’Donnell a déclaré que la destitution par le Premier ministre de Sir Tom Scholar de son poste de secrétaire permanent n’était “pas un moyen de gagner le respect du Trésor et de la fonction publique”.

La destitution du secrétaire permanent, annoncée jeudi, a déjà été condamnée par son prédécesseur au Trésor Lord Macpherson, qui a qualifié Scholar de « meilleur fonctionnaire de sa génération ».

Mme Truss s’est insurgée à plusieurs reprises contre «l’orthodoxie du Trésor» lors de sa campagne réussie à la direction des conservateurs, arguant qu’une prudence excessive à l’égard des réductions d’impôts et des emprunts freinait la croissance économique du Royaume-Uni.

On pense qu’elle est à la recherche d’un nouveau chef du Trésor qui soutiendra son plan de réductions d’impôts non financées face aux avertissements selon lesquels elles entraîneront une hausse de l’inflation et des taux d’intérêt.

Il est entendu que Scholar a été informé qu’il perdait son emploi de six ans mardi, après que Mme Truss a été nommée Premier ministre et a nommé Kwasi Kwarteng comme chancelier.

Lord O’Donnell a déclaré comprendre que le Premier ministre prévoyait également de remplacer son conseiller à la sécurité nationale, Sir Stephen Lovegrove.

Il a déclaré à Times Radio que dans sa position de “grande fonctionnaire”, la première ministre devrait respecter les personnes occupant des postes publics élevés.

“Elle doit respecter la fonction publique et les fonctionnaires partout et les traiter avec respect”, a déclaré Lord O’Donnell, qui a servi Tony Blair, Gordon Brown et David Cameron en tant que secrétaire du cabinet de 2005 à 2011.

“Et pour être honnête, commencer par le limogeage de Tom Scholar n’a pas été aussi respectueux qu’on le voudrait.”

Sir Tom Scholar, qui a quitté son poste au Trésor après six ans (gouvernement britannique/AP) (Médias PA)

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des “préoccupations” au sujet du signal envoyé par le renvoi de Scholar, Lord O’Donnell a répondu :

«Je le fais très certainement, oui.

« Si vous voulez réussir, en tant que Premier ministre, vous devez avoir la fonction publique avec vous. Ils tiennent à servir les politiciens démocratiquement élus du pays. Mais… le respect devrait aller dans les deux sens.

“Elle doit comprendre que renvoyer quelqu’un sans préavis et sans raison apparente, quelqu’un tenu en haute estime par les chanceliers de tous les partis politiques, n’est pas un moyen de gagner le respect du Trésor et de la fonction publique, j’en ai peur .

“Et la même chose est vraie – il semble que ce soit – (avec) Stephen Lovegrove, qui était conseiller à la sécurité nationale et qui va démissionner.”

Fonctionnaire de trente ans, Sir Tom, 53 ans, a travaillé en étroite collaboration avec Gordon Brown et David Cameron avant de prendre la tête du Trésor en 2016.

Il a été le principal secrétaire privé de M. Brown avant de s’installer à Washington en tant que représentant du Royaume-Uni auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il a ensuite travaillé comme chef de cabinet pour Brown, et est retourné à un poste de direction au Trésor au plus fort de la crise bancaire. Il a été conseiller principal pour l’Europe auprès de M. Cameron.

Lord Macpherson, qui a occupé le poste de secrétaire permanent pendant 11 ans sous trois chanceliers avant de passer le relais à Sir Tom, l’a décrit comme “le meilleur fonctionnaire de sa génération”.

Il a ajouté: “Le renvoyer n’a aucun sens. Son expérience aurait été inestimable dans les mois à venir, car la politique gouvernementale exerce une pression à la hausse massive sur le coût du financement.

“Comme Gordon Brown avait l’habitude de dire : ‘Ils ne pensent pas’.”

La nouvelle a été confirmée jeudi dans un communiqué du Trésor : “La chancelière a demandé au secrétaire du cabinet d’entamer le processus de recrutement d’un nouveau secrétaire permanent du Trésor pour succéder à Tom Scholar.”