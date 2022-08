L’ancien chef de la F1, Bernie Ecclestone, nie une accusation de fraude de plusieurs millions de livres

L’ancien suprémo de Formule 1 Bernie Ecclestone a plaidé non coupable lundi lorsqu’il a comparu devant le tribunal de Londres pour une accusation de fraude de plusieurs millions de livres.

Ecclestone, 91 ans, a été inculpé en juillet pour avoir prétendument omis de déclarer plus de 400 millions de livres sterling (473 millions de dollars) d’actifs à l’étranger au gouvernement britannique.

L’ancien patron du sport automobile est arrivé à Westminster Magistrates Court, dans le centre de Londres, devant une foule de photographes et d’équipes de tournage.

Selon l’acte d’accusation, il est accusé d’avoir omis de déclarer une fiducie à Singapour avec un compte bancaire contenant quelque 650 millions de dollars.

Au tribunal, Ecclestone aux cheveux blancs, vêtu d’un costume sombre, n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance et donner une adresse à Knightsbridge, dans l’ouest de Londres.

Le juge Paul Goldspring lui a accordé une caution inconditionnelle jusqu’à une autre audience préliminaire à Southwark Crown Court, dans le sud de Londres, le 19 septembre.

Ecclestone, un homme d’affaires britannique dont la valeur nette financière a été estimée à quelque 3 milliards de dollars, est largement reconnu pour avoir transformé la F1 commercialement.

Son contrôle du sport s’est développé à partir de la vente des droits de télévision dans les années 1970 et il a été directeur général de Formula One Group jusqu’en janvier 2017.

Le Crown Prosecution Service, qui porte des accusations en Angleterre et au Pays de Galles, a porté l’affaire pour “fraude par fausse représentation” après une enquête “complexe et mondiale” menée par HM Revenue and Customs.

