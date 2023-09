L’ancien chef de la défense britannique a déclenché une rupture avec les États-Unis à propos d’un accord sur les hélicoptères – Times

Ben Wallace aurait eu un reproche sur l’épaule à cause de son échec à devenir secrétaire général de l’OTAN.

L’ancien secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a tenté de faire échouer un accord majeur visant à acheter des hélicoptères militaires lourds aux États-Unis, déclenchant une querelle diplomatique entre les deux alliés de longue date, a rapporté samedi le Times, citant des sources.

L’incident se serait produit après que Washington aurait rejeté la candidature de Wallace au poste de prochain secrétaire général de l’OTAN, bien que les sources du média aient insisté sur le fait que les deux questions n’étaient pas liées.

Selon le journal, Wallace, qui a démissionné jeudi, a passé ses dernières semaines au pouvoir à tenter d’annuler l’achat de 14 hélicoptères de transport bimoteurs Boeing Chinook H-47. L’ancien secrétaire à la Défense aurait eu de sérieux doutes sur l’accord de 2,3 milliards de livres sterling (2,9 milliards de dollars) et aurait suggéré de l’annuler pour alléger la pression sur le budget de la défense.

Wallace a fait valoir que la Grande-Bretagne possède déjà la plus grande flotte de transport lourd d’Europe et était favorable à l’investissement dans des hélicoptères de soutien de moyen tonnage, ce qui aurait permis à Londres d’économiser de l’argent, selon l’article. Une autre préoccupation, selon le rapport, était que la Grande-Bretagne ne disposait pas des moyens de communication, de technologie satellitaire et de transport nécessaires pour mener des opérations spéciales impliquant des avions de conception américaine.

Cependant, l’initiative a laissé de nombreux responsables britanniques mécontents, l’un d’entre eux la décrivant comme « fou. » Une autre source du Times a suggéré que Wallace « J’essayais d’énerver les Américains. » Alors que la querelle diplomatique se préparait, Karen Pierce, l’ambassadrice du Royaume-Uni aux États-Unis, aurait averti Londres que l’annulation de l’accord serait une mauvaise idée.

Les responsables britanniques se seraient empressés de calmer leurs homologues américains, en leur disant que les tensions seraient désamorcées une fois que Wallace quitterait le gouvernement. « Il y a eu beaucoup de réconciliation, juste pour rassurer les États-Unis. » a déclaré une source au journal.

Cette apparente controverse survient après que le président américain Joe Biden a refusé d’approuver la candidature de Wallace à la succession du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Selon un article du Daily Telegraph de juillet, Wallace, qui était autrefois considéré comme un favori pour ce poste, n’a pas réussi à obtenir le soutien de Washington parce que le Royaume-Uni a annoncé une coalition pour aider l’Ukraine à acquérir des avions de combat F-16 sans consulter au préalable les États-Unis.

Une source du Times a catégoriquement rejeté « pathétique » des spéculations selon lesquelles les tentatives apparentes de Wallace d’annuler l’accord sur les hélicoptères étaient liées à ses ambitions au sein de l’OTAN. Cependant, une source a déclaré qu’il était « profondément déçu » que ses aspirations à succéder à Stoltenberg n’avaient abouti à rien, ce qu’il aurait imputé à la Maison Blanche.