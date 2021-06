L’ancien chef de la cour royale de Jordanie et parent éloigné du roi risquent des décennies de prison pour complot visant à «déstabiliser» la monarchie

Le procureur de la Cour de sûreté de l’Etat a ratifié les charges retenues contre l’ancien chef de la cour royale, Bassem Awadallah, et Sherif Hassan Zaid, un parent éloigné du roi Abdallah II, a confirmé dimanche l’agence de presse nationale.

Les deux hommes sont accusés d’incitation à l’opposition au système politique national et d’avoir commis « actes qui menacent la sécurité publique ». Les deux chefs d’inculpation sont passibles de 30 ans de prison, selon les sources judiciaires citées par Reuters.

Le tribunal militaire devrait entamer les procédures dans les deux affaires la semaine prochaine. Awadallah et Zaid ont été arrêtés début avril, ainsi que 14 autres hauts responsables, pour un complot présumé contre la famille royale.

La liste des comploteurs présumés comprenait également le demi-frère du roi, le prince Hamzah, accusé d’avoir comploté avec des puissances étrangères pour saper la sécurité nationale de la Jordanie. Il avait déjà été déchu de son titre de prince héritier par le monarque en 2004.

Le prince Hamzah et les fonctionnaires ont été arrêtés pour avoir prétendument assisté à des réunions tribales au cours desquelles le roi a été critiqué. Les médias jordaniens ont publié une lettre attribuée au prince peu après son assignation à résidence. Dans ce document, il a juré fidélité à la fois au roi personnellement et aux traditions de la dynastie hachémite, qui règne sur la Jordanie.

Le roi Abdallah répondit à la lettre en disant : « La sédition a été enterrée », mais a exprimé son « la douleur et la colère » sur l’incident. Le prince a été libéré et réside désormais dans son propre palais mais sous la protection du roi.

Awadallah, ancien ministre jordanien des Finances, a joué un rôle important dans la campagne de libéralisation de l’économie du pays. Il est également considéré comme l’un des conseillers économiques les plus proches du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Auparavant, Amman aurait refusé la demande de Riyad de le remettre.

Selon Reuters, citant les médias locaux, le prince Hamzah aurait voulu qu’Awadallah fasse pression sur les gouvernements occidentaux et l’Arabie saoudite dans le cadre de son propre plan d’accession au trône.

La Jordanie – l’un des alliés des États-Unis au Moyen-Orient – ​​est une monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi exerce toujours un pouvoir exécutif et législatif étendu et nomme le gouvernement qui relève du parlement national. Une vidéo que l’avocat du prince Hamzah a envoyée à la BBC en avril après son arrestation montrait le prince faisant sauter le « népotisme » et « la corruption » de la direction générale du pays.

