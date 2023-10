L’ancien chef de la CIA s’accroche au récit de « désinformation » sur l’ordinateur portable de Hunter Biden est une « illusion de niveau Maddow » – Twitchy

Nous nous souvenons tous de la tristement célèbre lettre signée par plus de 50 anciens membres de la communauté du renseignement américain, qui a été rendue publique aux médias juste avant l’élection présidentielle de 2020. La lettre affirmait que les histoires sur l’ordinateur portable de Hunter Biden et son contenu faisaient probablement partie d’une campagne de « désinformation » russe.

L’ordinateur portable était bien sûr réel et la lettre faisait, ironiquement, partie d’une campagne de désinformation visant à affecter le résultat de l’élection présidentielle de 2020. En d’autres termes, l’appel à la « désinformation » provenait de l’intérieur de la maison des anciens responsables du renseignement.

L’une des personnes qui ont signé la lettre était l’ancien chef de la CIA, secrétaire à la Défense et membre du Congrès, Leon Panetta. Devinez qui s’accroche encore au récit original :

Leon Panetta vient de dire à Bret Baier qu’il n’a aucun regret d’avoir déclaré que l’ordinateur portable de Hunter était le produit de la désinformation russe. Baier lui a demandé à deux reprises s’il regrettait d’avoir signé cette lettre. La réponse finale de Panetta ? « Je n’ai aucun regret de ne pas faire confiance aux Russes ? » WTF ? –Joe Concha (@JoeConchaTV) 13 octobre 2023

Au moins Bret Baier a posé la question. Désormais, Panetta pourrait s’en tenir à des interviews sur les réseaux câblés avec des animateurs qui continuent de prétendre que les histoires sur l’ordinateur portable de Hunter Biden sont de la désinformation russe :

Voici le clip de Leon Panetta disant à Bret Baier qu’il n’a aucun regret concernant les informations du MIS selon lesquelles l’ordinateur portable de Hunter Biden était une opération de désinformation russe. Il ne poserait pas cette question sur les réseaux de gauche. pic.twitter.com/rHRDRsaS4H – Tim Graham (@TimJGraham) 13 octobre 2023

« Illusion au niveau Maddow » détectée :

Comme Baier l’a noté lors de l’interview, Hunter a admis que l’ordinateur portable lui appartenait. Les emails ont été vérifiés. Les Russes n’ont eu aucune implication. Et si vous écoutez Panetta, il semble toujours insister sur le fait que l’ordinateur portable est un produit du Kremlin. C’est une illusion au niveau de Maddow. –Joe Concha (@JoeConchaTV) 13 octobre 2023

Hunter Biden et ses avocats portent plainte pour que le contenu de l’ordinateur portable ait été rendu public, ce qui signifie qu’il admet qu’il lui appartenait et que le contenu est authentique, et pourtant la gauche s’accroche aux arguments de « désinformation russe ».

Fmr. Panetta, directeur de la CIA : « Je n’ai aucun regret [the letter claiming Hunter’s laptop was Russian disinformation]» « Mon souci était d’alerter le public [about] désinformation… Franchement, je n’ai vu aucune preuve provenant d’une agence de renseignement que ce n’était pas le cas.» pic.twitter.com/CxmBomVgL9 – Tom Elliott (@tomselliott) 13 octobre 2023

Non, la préoccupation de Panetta et du reste des personnes qui ont signé cette lettre était d’essayer d’aider à faire sortir du cycle de l’actualité une histoire qui aurait pu coûter des votes à Biden. En d’autres termes, une ingérence électorale.

Et il a ri en disant ça – Cheryl Ingram (@cherylingram) 13 octobre 2023

Réveillez-vous les Républicains. C’est ainsi que les démocrates se battent – ​​sans aucun regret d’avoir menti – tant qu’ils conservent le pouvoir. https://t.co/mPPmSa5lpJ – Ford O’Connell (@FordOConnell) 13 octobre 2023

Le genre de personnes qui occupaient des postes de haut rang dans la communauté du renseignement est assez inquiétant.

Leon Panetta et ses semblables ne devraient plus jamais être autorisés à s’approcher des leviers du pouvoir. -Albert Latham (@albert1776) 13 octobre 2023

Idem pour Clapper, Brennan, etc. En matière de campagnes de désinformation et d’ingérence électorale, les Russes ne sont rien comparés à ces gens-là.

