L’ancien chef de la Chambre noire de la Nouvelle-Orléans condamné à New York | Actualité économique

« M. Hunt a violé la confiance du public en volant des fonds communautaires pour couvrir ses dépenses personnelles et est désormais tenu responsable de ses crimes », a déclaré lundi le procureur adjoint en chef Ryan Carty dans un communiqué de presse.

Le juge du tribunal du comté de Columbia, Jonathan Nichols, a condamné Hunt à une peine de 20 à 60 mois pour le crime de classe D, qui sera purgé au Département des services correctionnels et de surveillance communautaire de l’État de New York. Le système de New York autorise les peines d’une durée indéterminée, dans lesquelles les détenus peuvent gagner du temps libre pour bonne conduite et une libération anticipée sous surveillance.

Un court séjour

Hunt, qui n’a pas répondu à une demande de commentaires, n’était directeur exécutif de NORBCC que depuis quatre mois lorsqu’il a été licencié en avril 2022.