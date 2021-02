Mario Draghi a été officiellement nommé Premier ministre italien vendredi soir après une rencontre avec le président Sergio Mattarella.

L’ancien chef de la Banque centrale européenne et son cabinet des ministres doivent prêter serment samedi

L’administration de Draghi entrera en fonction la semaine prochaine après avoir obtenu l’approbation des deux chambres du parlement italien.

Il a rempli son cabinet d’un mélange de technocrates, dont le vice-gouverneur de la Banque d’Italie, Daniele Franco, et de politiciens de divers partis.

Le vote de confiance devrait être une formalité après qu’une majorité de législateurs ont indiqué qu’ils le soutiendraient.

Comment la crise politique s’est déroulée

La crise gouvernementale italienne a été déclenchée le mois dernier lorsque le parti Italia Viva de l’ancien premier ministre Matteo Renzi a retiré son soutien à la coalition – qui comprenait également le mouvement populiste de gauche Five Star (MS5), le Parti démocratique (PD) de centre-droit et un parti de gauche. groupe parlementaire de l’aile.

Bien qu’Italia Viva vote actuellement à environ 3%, ses législateurs ont joué un rôle crucial pour Conte, un avocat qui a été nommé pour la première fois Premier ministre en juin 2018 par la coalition formée par MS5 et le parti d’extrême droite League.

Conte a démissionné après avoir survécu à deux votes de confiance dans l’espoir de pouvoir former une nouvelle coalition mais a échoué.

Mattarella, qui avait précédemment déclaré qu’il était contre la convocation de nouvelles élections au milieu de la pandémie COVID-19, a ensuite appelé Draghi, 73 ans, à essayer de former une coalition.

MS5, la plus grande force politique du gouvernement italien, a officiellement soutenu Draghi au poste de Premier ministre jeudi à la suite d’un vote en ligne de ses membres dans lequel 59,3% des 74500 participants ont voté en faveur d’un gouvernement dirigé par l’ancien banquier central européen.

Draghi avait déjà obtenu le soutien du PD, du parti de centre-droit Forza Italia de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, d’Italia Viva et de la Ligue – assez pour gagner le vote de confiance dans les deux chambres.

Qui fait partie de l’équipe de Draghi

Daniele Franco, 67 ans, prendra la direction du ministère de l’Économie. Le vice-gouverneur de la Banque d’Italie, où Draghi était autrefois gouverneur, est considéré comme l’un des meilleurs experts en finances publiques de la péninsule.

Parmi les visages familiers figurent Luigi di Maio, un haut responsable du MS5, qui reste ministre des Affaires étrangères. Roberto Speranza, du petit parti de gauche LEU, continuera à guider le pays à travers la pandémie en tant que ministre de la Santé, tandis que Luciana Lamorgese, technocrate, conservera son rôle de ministre de l’Intérieur.

Draghi a également annoncé la création d’un «super-ministère» pour la transition écologique. Il sera dirigé par le célèbre physicien Roberto Cingolani.

Ce qui les attend

L’économie sera le principal objectif du gouvernement. L’Italie est la troisième économie de la zone euro, mais elle a été ravagée par la pandémie, enregistrant la pire baisse du PIB de la zone euro avec une contraction de 8,9% en 2020

Elle a actuellement la deuxième dette publique la plus élevée de la zone euro derrière la Grèce, soit 158% du PIB.

La première tâche du gouvernement sera de décider de la manière de dépenser les 209 milliards d’euros que le pays recevra de l’UE dans le cadre du plan de relance de l’Union pour relancer l’économie. Le gouvernement doit présenter ses plans à Bruxelles pour approbation en avril. Le désaccord sur ce qui devrait être priorisé et qui devrait contrôler les fonds est ce qui a déclenché l’effondrement de la coalition le mois dernier.

La pandémie continuera également d’être au premier plan. L’Italie est le pays le plus touché de l’UE avec plus de 93 000 décès et 2,6 millions de cas confirmés.

Les vaccinations, initialement déployées rapidement par le pays, ont depuis considérablement ralenti en raison des retards de livraison. Plus de 3,6 millions de personnes ont reçu au moins un coup de feu, 1,2 million ayant reçu les deux coups, selon les chiffres du ministère de la Santé.

La Fondation Gimbe Health Science a déclaré jeudi que le pays avait besoin « de décisions à prendre rapidement, car la progression du virus et de ses variantes n’est certainement pas ralentie par la crise gouvernementale ».