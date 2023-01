L’ancien chef de Covid, Jeff Zients, remplacera Ron Klain en tant que chef de cabinet de la Maison Blanche, confirme Biden

Jeff Zients, ancien coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche sous Biden et conseiller économique de l’ancien président Barack Obama, remplacera Ron Klain en tant que chef de cabinet de la Maison Blanche, a confirmé vendredi le président Joe Biden dans un communiqué.

“Lorsque je me suis présenté aux élections, j’ai promis de faire en sorte que le gouvernement travaille pour le peuple américain. C’est ce que fait Jeff. Une grande tâche à accomplir consiste maintenant à mettre en œuvre les lois que nous avons adoptées de manière efficace et équitable”, a déclaré Biden.

Zients est un allié de longue date de Biden et de Klain et a la réputation de faire avancer les choses. Biden a travaillé pour la première fois avec Zients lorsqu’il était directeur par intérim du Bureau de la gestion et du budget sous Obama et a aidé à mettre en œuvre l’American Recovery and Reinvestment Act. Il a ensuite aidé à redresser healthcare.gov après son déploiement mouvementé et a été à la tête du Conseil économique national d’Obama.

Son travail sur le site Web d’Obamacare lui a valu le surnom de “Mr. Fix-It”.

Zients a aidé l’équipe de transition de Biden, puis est passé à la supervision de la réponse du coronavirus de la Maison Blanche. Il a quitté le poste en avril de l’année dernière. Ces dernières semaines, il est retourné à la Maison Blanche pour aider à coordonner le roulement du personnel après les mi-mandats, où il a travaillé en étroite collaboration avec Klain.

“Il est important de remplir les chaussures de Ron avec quelqu’un qui comprend ce que signifie diriger une équipe et qui est aussi concentré sur la réalisation des choses”, a déclaré Biden. “J’ai vu Jeff Zients s’attaquer à certains des problèmes les plus difficiles du gouvernement.”

La Maison Blanche organisera un événement officiel de transition la semaine prochaine pour accueillir Zients et remercier Klain, a déclaré Biden dans son communiqué. Jared Bernstein, membre du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche de Biden, qui a été économiste en chef et conseiller économique de Biden sous l’administration Obama, a exprimé son soutien à Zients dans un tweet.

“Vraiment ravi de travailler avec Jeff Zients pour mettre en œuvre le programme @POTUS pour une croissance ascendante, intermédiaire et durable”, a écrit Bernstein. “Après @WHCOS lui-même, je ne peux penser à personne de plus prêt à se lancer sur ce travail essentiel.”

Zients a acquis une vaste expérience en dehors du gouvernement dans le secteur des affaires. Il a travaillé chez Bain & Co. consulting puis Mercer Management Consulting. Zients a travaillé en tant que PDG de la société de conseil en soins de santé The Advisory Board Company, qui fait maintenant partie de UnitedHealth.

À Washington, Zients est également connu comme le co-fondateur de la très populaire boutique de bagels Call Your Mother et de l’épicerie “juive”.