L’ancien chef de cabinet du sénateur de Californie Alvarado-Gil intente une action en justice pour harcèlement sexuel

L’ancien chef de cabinet de la sénatrice de Californie Marie Alvarado-Gil a déposé une plainte civile, alléguant que le législateur républicain l’avait forcé à lui rendre des services sexuels, dont l’un a entraîné une grave blessure au dos.

Dans une plainte déposée jeudi devant la Cour supérieure de Sacramento, Chad Condit a affirmé qu’Alvarado-Gil avait exploité sa position de pouvoir pour le harceler sexuellement alors qu’il était son chef de cabinet.

«[Condit] « Il a été rabaissé et amené à se sentir vide et subordonné à son patron, un sénateur de l’État de Californie, qui avait le pouvoir sur sa carrière et ses moyens de subsistance », la plainte lire.

Le mois dernier, Alvarado-Gil a changé de parti, passant du parti démocrate au parti républicain. Elle a déclaré que la supermajorité de son ancien parti au Parlement était « méconnaissable par rapport à ce que je connaissais autrefois et qu’elle manquait de volonté pour résoudre les problèmes qui affligent cet État ».

En plus des accusations de harcèlement sexuel, le nouveau républicain fait face à des allégations de discrimination, de représailles et de violations des lois du travail californiennes.

Dans la plainte, Condit a allégué que son ancien patron avait commencé à créer un environnement de travail hostile immédiatement après être devenu son chef de cabinet en 2022 après avoir réussi son élection au Sénat de l’État. Condit a rencontré Alvarado-Gil alors qu’il se présentait pour le 22e district de l’Assemblée de Californie en 2022, qu’il a perdu.

Condit a affirmé qu’Alvarado-Gil l’avait poussé à pratiquer le sexe oral sur elle à plusieurs reprises au cours de l’année où il travaillait pour elle. Condit, qui est marié, a déclaré dans la plainte qu’il s’était senti obligé de lui rendre ces services par peur de perdre son emploi. Il a affirmé qu’Alvarado-Gil semblait se délecter de sa domination sur Condit, et qu’à un moment donné, il avait affirmé que la sénatrice lui avait dit d’embrasser ses parties génitales pour « prouver sa loyauté ».

Un incident au cours duquel Condit a affirmé avoir été contraint de pratiquer le sexe oral dans une voiture, ce qui a entraîné une blessure au dos. Le dossier indique que Condit a souffert de trois hernies discales dans le dos et d’une hanche affaissée à la suite de l’incident.

Après l’incident, Condit a déclaré dans le dossier qu’il avait rejeté les avances d’Alvarado-Gil. Il a subi une opération du dos en octobre 2023 pour soigner sa blessure et deux mois plus tard, il a été licencié.

Ognian Gavrilov, l’avocat d’Alvarado-Gil, a qualifié ces allégations de complètement infondées et farfelues.

« Nous allons nous battre contre tout, il n’y aura jamais d’accord dans cette affaire », a déclaré Gavrilov. « Soit cette affaire sera classée sans suite sans aucune compensation financière, soit nous irons jusqu’au procès. »