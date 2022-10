L’ancien chef de cabinet de Trump a reçu l’ordre de témoigner dans l’enquête sur les résultats des élections en Géorgie

Un juge a ordonné mercredi à l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, de témoigner devant un grand jury spécial qui enquête sur la question de savoir si l’ancien président américain Donald Trump et ses alliés ont illégalement tenté d’influencer les résultats de la Géorgie aux élections de 2020.

Meadows, un ancien membre du Congrès républicain, est un personnage clé de l’enquête. Il s’est rendu en Géorgie, a participé aux appels téléphoniques de Trump avec des représentants de l’État et a coordonné et communiqué avec des influenceurs extérieurs qui encourageaient ou décourageaient la campagne de pression.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert l’enquête l’année dernière sur les mesures prises par Trump et d’autres pour annuler sa perte face au démocrate Joe Biden dans l’État. Meadows n’est que l’un des nombreux associés et conseillers de l’ancien président républicain dont le témoignage a été recherché par Willis.

Parce que Meadows ne vit pas en Géorgie, Willis, un démocrate, a dû utiliser un processus qui impliquait de faire appel à un juge où il vit en Caroline du Sud pour lui ordonner de comparaître. Premièrement, le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, a signé une pétition certifiant que Meadows était un “témoin nécessaire et matériel”.

Maintenant, le juge de la Cour de circuit Edward Miller du comté de Pickens, SC, a honoré la conclusion de McBurney et a ordonné à Meadows de témoigner, a confirmé le porte-parole de Willis, Jeff DiSantis.

Le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, montré en décembre 2020 s’adressant aux journalistes, a déclaré à Trump: “Nous ne sommes pas d’accord pour dire que vous avez gagné.” (John Bazemore/Associated Press)

L’avocat de Meadows, Jim Bannister, a déclaré à l’Associated Press que son client “pesait toutes les options”, y compris les appels.

“Rien de définitif jusqu’à ce que nous voyions l’ordre”, a-t-il déclaré.

Willis a mené des batailles similaires – principalement avec succès – devant les tribunaux du pays alors qu’elle cherche à obliger les alliés de Trump à témoigner.

Mais une cour d’appel du Texas a indiqué qu’elle pourrait ne pas reconnaître la validité des convocations de Géorgie, et le sénateur américain Lindsey Graham de Caroline du Sud a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’intervenir après qu’une cour d’appel fédérale lui ait ordonné de témoigner la semaine dernière.

Dans la pétition sollicitant le témoignage de Meadows, Willis a écrit qu’il avait assisté à une réunion du 21 décembre 2020 à la Maison Blanche avec Trump et d’autres “pour discuter des allégations de fraude électorale et de la certification des votes du Collège électoral de Géorgie et d’autres États”.

Meadows a participé à l’appel de Trump à un responsable géorgien

Le lendemain, écrit Willis, Meadows a effectué une “visite surprise” dans le comté de Cobb, juste à l’extérieur d’Atlanta, où un audit des signatures sur les enveloppes des bulletins de vote par correspondance était en cours. Il a demandé à observer l’audit mais n’a pas été autorisé à le faire car il n’était pas ouvert au public, indique la pétition.

Meadows a également envoyé des courriels aux responsables du ministère américain de la Justice après les élections alléguant une fraude électorale en Géorgie et ailleurs et demandant des enquêtes, a écrit Willis. Et il a participé à un appel téléphonique le 2 janvier 2021 avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, au cours duquel Trump a suggéré que Raffensperger, le plus haut responsable des élections de l’État et un républicain, pourrait “trouver” suffisamment de votes pour annuler la perte étroite du président. dans l’état.

REGARDER | Trump a déclaré à un responsable géorgien qu’il voulait qu’ils « trouvent » 11 780 voix : Trump a demandé au secrétaire d’État géorgien de “trouver” plus de votes Le président américain Donald Trump a appelé le secrétaire d’État géorgien à “trouver” plus de votes afin de pouvoir gagner cet État. L’enregistrement de l’appel téléphonique apparaît alors que le nouveau Congrès est assermenté et que certains sénateurs républicains sont à quelques jours de monter leur propre contestation des résultats des élections.

Selon une transcription de l’appel avec Raffensperger, Meadows a déclaré que l’équipe de Trump pensait que “tous les votes ou les votes équitables et les votes légaux n’étaient pas comptés. Et cela est en contradiction avec la représentation du bureau du secrétaire d’État”. Il poursuit en disant qu’il espère qu’ils pourront s’entendre sur une façon “d’examiner cela un peu plus en détail”.

Raffensperger a contesté les affirmations, s’adressant à Trump, “Nous ne sommes pas d’accord pour dire que vous avez gagné.”

Un avocat dit que Meadows est protégé par le privilège de l’exécutif

Après l’élection, Meadows a été largement considéré à la Maison Blanche comme l’un des principaux instigateurs de la fixation de Trump sur l’élection, transmettant des complots démystifiés sur la fraude que d’autres responsables ont été contraints de réprimer. Il a poussé une théorie selon laquelle les gens en Italie avaient changé les votes aux États-Unis avec la technologie satellite, une affirmation que l’ancien responsable du ministère de la Justice, Richard Donoghue, a qualifiée de “folie pure”.

Sur le plan juridique, dans un dossier déposé cette semaine, Bannister, l’avocat de Meadows, a fait valoir que le privilège de l’exécutif et d’autres droits empêchaient son client de témoigner.

Bannister a affirmé dans un dossier que Meadows avait été chargé par Trump “de préserver certains privilèges et immunités attachés à son ancien poste de chef de cabinet de la Maison Blanche”. Et la pétition de Willis l’appelle “à divulguer le contenu des communications privilégiées de l’exécutif avec le président”, a écrit Bannister.

Meadows avait précédemment invoqué ce privilège dans une lutte contre les assignations à comparaître émises par le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Il mène des enquêtes sur la violente insurrection de 2021 depuis l’année dernière et a jusqu’à présent évité d’avoir à témoigner sur son rôle et sa connaissance des actions de l’ancien président. Il a remis des milliers de textes au comité de la Chambre le 6 janvier avant de finalement refuser de faire une interview.

La Chambre a jugé Meadows au mépris du Congrès pour avoir défié l’assignation à comparaître, mais le ministère de la Justice a refusé de poursuivre.

Les grands jurys spéciaux en Géorgie ne peuvent pas émettre d’actes d’accusation. Au lieu de cela, ils peuvent rassembler des preuves et contraindre à témoigner, puis recommander d’autres mesures, y compris des poursuites pénales, dans un rapport final. Il appartient en dernier ressort au procureur de district de décider s’il convient de demander une mise en accusation par un grand jury ordinaire.