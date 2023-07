L’ancien chef de cabinet de Theresa May se présentera comme candidat conservateur au siège de Matt Hancock

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien chef de cabinet de Theresa May a été sélectionné pour lutter pour le siège de Matt Hancock lors des prochaines élections générales.

Nick Timothy, un conseiller clé de l’ancien Premier ministre, a été confirmé dimanche soir comme candidat parlementaire conservateur pour la circonscription de West Suffolk.

M. Hancock, l’ancien secrétaire à la Santé, représente actuellement la circonscription en tant qu’indépendant après avoir fait retirer le whip conservateur en novembre lorsqu’il a accepté d’apparaître dans l’émission de télé-réalité d’ITV Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !

Cette décision a suscité la colère de certains membres de son association conservatrice locale, M. Hancock devant se retirer lors des prochaines élections générales.

On pense que M. Timothy a des liens familiaux étroits avec la circonscription, que M. Hancock a remportée en 2019 avec une majorité de 23 000 voix.

Le conseiller conservateur local Lance Stanbury a salué la sélection de M. Timothy, qui reste une voix de premier plan dans les cercles de Westminster et dans les médias.

« Ravi, absolument ravi que Nick ait été sélectionné pour se battre pour West Suffolk », a-t-il déclaré.

« Il a fait une excellente présentation aujourd’hui et est clairement partout dans la politique et comprend tous les problèmes de West Suffolk et je pense qu’il fera un excellent candidat. »

L’ancien chef de cabinet de Theresa May, Nick Timothy, sera le candidat conservateur dans le West Suffolk (Archives PA)

Un autre conservateur local, qui a voulu donner son nom, a déclaré que l’association « ne veut pas d’un politicien de carrière ».

Ils ont dit que M. Timothy « se concentre sur la région, une grande partie de sa famille vit ici et il connaît bien la région ».

La présidente de la West Suffolk Conservative Association, Rachel Hood, a déclaré qu’il s’agissait d’un « processus rigoureux, ouvert et transparent ».

« Nous avions une liste restreinte de candidats de très haut calibre et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui se sont présentés pour la sélection », a-t-elle ajouté.