L’ancien chef de cabinet de Pence affirme que Trump a joué un « rôle central » le 6 janvier avant son discours dans le Maine

9 septembre — Marc Short a beaucoup à dire sur l’élection présidentielle de 2024, l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 et ce qu’il considère comme un « réalignement important » des partis politiques sur les questions de politique étrangère, d’économie et de questions sociales.

L’ancien chef de cabinet du vice-président Michael Pence est désormais contributeur à des programmes d’information tels que Meet the Press sur NBC et membre de l’université de Georgetown, où il anime des séminaires sur le réalignement politique. Il se rendra dans le Maine mercredi pour s’adresser aux étudiants du Colby College de Waterville dans le cadre de la série « In the News » de l’université, qui réunit des étudiants et des personnes ayant une expérience directe de la politique, des politiques et de la presse. L’événement est ouvert au public et sera diffusé en direct.

Il y a cependant certaines choses dont Short ne veut pas parler.

Short était aux côtés de Mike Pence lorsqu’il a été évacué du Capitole le 6 janvier, alors que les émeutiers scandaient « Pendez Mike Pence ». Il a déclaré au Press Herald que l’ancien président Donald Trump avait « un rôle central et une responsabilité centrale » dans ce qui s’est passé.

Mais Short n’a pas voulu dire pour qui il comptait voter cet automne.

« Ce qui est bien », a déclaré Short, « c’est que ce sont des décisions privées et j’ai l’intention de les garder privées. »

Short s’est entretenu avec le Press Herald vendredi à propos de ses expériences dans la première administration Trump, de l’attaque du Capitole du 6 janvier, de l’état du système politique du pays et des prochaines élections.

Avant de rejoindre le cabinet de Pence, Short a travaillé comme directeur des affaires législatives de Trump, où il a aidé les personnes nommées par le président à s’orienter dans le processus de confirmation, y compris celles nommées à la Cour suprême des États-Unis. Il a joué un rôle dans les nominations des juges conservateurs Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett.

La nouvelle majorité conservatrice a finalement annulé l’arrêt Roe V. Wade, mettant fin au droit constitutionnel des femmes à avorter. La décision de 2022 a mis le feu aux poudres chez les démocrates et les a propulsés vers des victoires électorales depuis. Les droits reproductifs restent un enjeu majeur pour les démocrates au niveau local et national au cours de ce cycle.

Short a déclaré qu’il n’avait aucune hésitation à contribuer à consolider une majorité conservatrice à la Cour suprême, même si les républicains ont joué la carte de la défensive depuis lors. Il pense plutôt que les républicains doivent simplement articuler les types de restrictions, qu’elles soient fédérales ou étatiques, qu’ils adopteraient s’ils en avaient l’occasion.

« Notre camp doit avoir un argument plus cohérent sur notre position future », a déclaré Short. « Mais je ne pense pas qu’il soit surprenant qu’après cette décision, la gauche soit plus énergique politiquement. Cela ne change rien à mon opinion sur le fait que c’était une erreur. Je pense qu’il est plus important de prendre la bonne décision, quelles que soient les conséquences politiques. »

Short a critiqué le programme que les républicains ont adopté cet été, qui adoucit la position du parti contre l’avortement et abandonne la formulation définissant le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme. Le programme s’aligne également sur les positions politiques de Trump en matière d’immigration, de commerce et de politique étrangère.

Voilà les problèmes que Short considère comme des exemples de l’éloignement de son parti des valeurs conservatrices traditionnelles. Plutôt que d’adopter le libre-échange, les républicains soutiennent désormais des droits de douane élevés sur les produits étrangers. Plutôt que de soutenir leurs alliés, les républicains prônent désormais l’isolationnisme international. Plutôt que d’accueillir la « main-d’œuvre étrangère », les républicains veulent désormais fermer la frontière.

« Je pense que notre parti doit mener une lutte interne honnête sur la direction que nous allons prendre pour l’avenir, car si nous n’offrons pas un contraste significatif avec la vision que je pense que la gauche progressiste propose, alors… je pense que cela nous fera du mal à long terme », a déclaré Short.

Short a déclaré qu’il prévoyait de fournir aux étudiants des anecdotes mettant en lumière la campagne de pression de plusieurs semaines menée par Trump et ses alliés jusqu’au 6 janvier pour convaincre Pence d’annuler les résultats des élections, ainsi que ce que cela a été d’être évacué du Capitole alors qu’une foule en colère se rapprochait d’eux, dont certains scandaient « Pendez Mike Pence !

« Nous avons constamment expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une autorité qu’aucun vice-président n’avait utilisée au cours des 250 ans de notre république et qu’elle semblait être assez fabriquée – l’idée que nos fondateurs auraient voulu qu’une seule personne ait l’autorité de décider quels États vous vouliez recevoir leurs électeurs et lesquels vous ne vouliez pas », a-t-il déclaré.

Avant les émeutes, Trump avait organisé un grand rassemblement, interpellé Pence à plusieurs reprises et exhorté ses partisans à marcher jusqu’au Capitole et à « se battre comme des diables » ce jour-là.

Selon Short, Donald Trump était « de toute évidence un acteur central et avait une responsabilité centrale dans les événements du 6 janvier ». Mais il a également accusé les démocrates de contribuer à l’érosion de la confiance dans les élections, puisque certains d’entre eux ont déjà voté contre la certification des résultats des élections présidentielles remportées par les républicains.

« Je pense que c’est triste à dire, les républicains ont vu les démocrates agir de la sorte et de nombreux membres républicains du Congrès ont repris cette idée dans leur décision et dans leur théorie selon laquelle ils voteraient contre la certification », a-t-il déclaré. « Je ne veux en aucun cas excuser les actions du président Trump. Je ne le fais vraiment pas. Mais je crois que les deux camps ont été complices de la perte de confiance du peuple américain dans notre démocratie. »

Trump cherche désormais à revenir à la Maison Blanche. Il est engagé dans une course serrée avec la vice-présidente Kamala Harris, maintenant que le président Joe Biden s’est retiré après une performance désastreuse lors du débat, ce qui a fait craindre aux démocrates une déroute républicaine cet automne.

Certaines analyses suggèrent que Trump pourrait l’emporter en obtenant le nombre minimum de voix électorales requis, soit 270, pour devenir président. Dans ce scénario, Trump devrait conserver le 2e district du Maine pour la troisième fois consécutive.

Le représentant américain Jared Golden, un démocrate représentant ce même district, a fait des vagues cet été lorsqu’il a prédit une victoire de Trump en novembre tout en critiquant l’affirmation du Parti démocrate selon laquelle la réélection de Trump mettrait en péril l’avenir de la démocratie.

Short a déclaré qu’il était d’accord avec l’évaluation de Golden, affirmant que les fondations établies par les fondateurs restent solides.

« Nous avons traversé des moments difficiles en tant que nation », a-t-il déclaré. « Je pense que l’idée selon laquelle Donald Trump se réveillerait dans le but d’instaurer un régime autoritaire pour renverser la démocratie est ridicule. Je pense que les démocrates exagèrent avec ces allégations. »

Il a poursuivi : « Je pense que fondamentalement, en tant que conservateur, vous devez croire en la primauté du droit plutôt qu’en la primauté de l’homme. Je pense qu’il n’y a aucune excuse pour les actions du président Trump et de son équipe autour du 6 janvier. En même temps, j’ai travaillé à la Maison Blanche pendant quatre ans et je n’ai jamais été témoin d’une situation qui se concentrait sur la façon dont nous pouvons saper la démocratie et sur la façon dont nous pouvons envisager d’installer une forme différente de gouvernement. Je pense que cette rhétorique peut être exagérée. »

Short a déclaré qu’il était frustré que les républicains ne critiquent pas publiquement Trump pour des positions politiques qui sont en contradiction avec le conservatisme traditionnel – quelque chose qu’ils feront, selon lui, lors de conversations privées.

Short espère inspirer les étudiants et les « personnes intègres » à choisir une vie au service du public.

« Je pense qu’à l’heure actuelle, de nombreuses structures d’incitation sont conçues de manière à ce qu’il y ait plus d’artistes du spectacle qui se présentent au Congrès que de personnes attachées aux principes constitutionnels », a-t-il déclaré.

Copier le lien de l’histoire